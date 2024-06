"Sur le front" du gaspillage alimentaire, lundi 10 juin 2024 sur France 5 avec Hugo Clément (vidéo)

Hugo Clément vous donne rendez-vous lundi 10 juin 2024 à 21:05 sur France 5. Au sommaire de ce nouveau numéro de "Sur le front", une enquête inédite au cœur du gaspillage alimentaire.

Plongée dans les gigantesques méthaniseurs qui engloutissent des centaines de milliers de tonnes de plats industriels cuisinés… Et dans les coulisses peu reluisantes de la grande distribution, qui utilise encore beaucoup de pratiques qui poussent au gaspillage alimentaire.

C’est choquant, c’est polluant, et à la fin, c’est le consommateur qui paye.

Édito de Hugo Clément

Nous avons tous vu arriver dans les supermarchés les bacs anti-gaspi, où les produits à “dates courtes” sont vendus moins chers. Nous avons aussi découvert les applications comme To Good to Go, et on sait que les cantines font beaucoup d’efforts pour ne pas jeter. Enfin, comme avec l’inflation tout le monde fait attention à ce qu’il consomme, je m’imaginais que le gaspillage alimentaire était un problème en voie d’être résolu... d’autant plus que la législation est particulièrement exigeante en France. Eh bien... pas du tout ! Notre enquête nous a estomaqués : l’industrie agro-alimentaire, qui fabrique entre autres nos plats cuisinés, jette en moyenne à elle seule 1,7 million de tonnes de nourriture par an. Ces repas gaspillés sont engloutis dans de gigantesques méthaniseurs. Un salarié nous a montré des palettes entières de lasagnes encore consommables broyées dans cette énorme bouche. Bien souvent, les plats sont tout à fait comestibles, mais invendables à cause d’une petite erreur d’emballage ou de poids.

Dans la grande distribution, il existe aussi encore des pratiques qu’on a du mal à comprendre. Nous avons vu des poubelles bien remplies dans les supermarchés, et nous avons réussi à prouver qu’ils incinèrent encore des produits consommables, alors que la loi leur demande de trouver une autre destination. Nous avons aussi découvert tout le gaspillage alimentaire caché, c’est-à-dire avant que les produits soient mis en vente dans les supermarchés. Trop de fruits et légumes sont mis au rebut dès la sortie du champ, car ils ne correspondent pas au cahier des charges imposé par la grande distribution, qui refuse de les vendre.

Partout en France, des associations se démènent pour récupérer ces rebuts et les transformer, pour leur donner une nouvelle vie. Nous avons suivi celles et ceux qui veulent changer le système pour faire évoluer la législation et modifier les cahiers des charges, pour que chaque aliment produit, qui a demandé des ressources et du temps de travail, soit mangé.

Des séquences exceptionnelles

Boulangeries : gabegie dans le fournil

Une boulangerie accepte de nous montrer une pratique très courante dans le milieu : ils font cuire du pain à 19 heures alors que la boulangerie ferme à 20 heures. Ils jettent alors tout le surplus. C’est plus rentable pour eux de présenter des rayons bien remplis et de jeter que de calculer au plus juste et de rater quelques ventes. Ils ont accepté que nous filmions tout le gaspillage alimentaire à 20 heures.

Week-end pluvieux… poubelles des supermarchés qui débordent !

Un journaliste de l’équipe s’est infiltré dans un supermarché pour filmer une pratique très répandue : les boucheries découpent énormément de viande à l’avance en prévision des week-ends de barbecue. Mais quand la météo n’est pas au rendez-vous, tout part à la poubelle le lundi matin… Devant nous : 1 300 euros de viande à griller qui seront détruites.

Les méthaniseurs géants de l’agro-industrie engloutissent des denrées comestibles

L’industrie des plats cuisinés jette 1 720 000 tonnes d’aliments chaque année. Ils ne sont plus brûlés mais envoyés dans des méthaniseurs pour fabriquer du gaz. Un lanceur d’alerte a réussi à filmer à l’intérieur et nous a montré cet immense gâchis. À la moindre difficulté sur une chaîne de fabrication, l’ensemble de la production part à la méthanisation, alors qu’elle pourrait être ré-emballée pour être consommée.

Le scandale du marketing saisonnier

Nous avons trouvé dans les poubelles d’un supermarché 50 boîtes de sushis en forme de cœur, le lendemain de la Saint-Valentin. C’est ce qu’on appelle le marketing saisonnier, une technique de vente où l’on adapte le packaging en fonction d’un événement, comme la bière de Noël par exemple. Le lendemain de l’événement, tout part à la poubelle.

Anti-gaspi : l’association caritative qui vient se servir directement dans les champs

Des bénévoles viennent récupérer directement dans les champs les produits qui ne seront pas récoltés. Nous les avons suivis sur une exploitation de poireaux : ils ont été bien cultivés, ils sont comestibles et même très bons, mais ils ne correspondent pas aux standards et ne seront donc jamais vendus ! L'agriculteur offre sa récolte – qui de toute façon aurait été perdue – et l’association Solaal leur offre une seconde chance en les distribuant.

Des combattants

Julien et Victor

Ils sont jumeaux : l’un dirige un parc de vacances, l’autre travaille dans une association de semences agricoles. Leur passe-temps commun est devenu un combat : récupérer les invendus alimentaires directement dans les poubelles des grandes surfaces. Ils nous embarquent dans la face cachée de la grande distribution et nous montrent les déchets absurdes des supermarchés.

Faustine Calvarin

Cette ex-responsable qualité dans une usine agroalimentaire a vu le système de l’intérieur et elle a décidé d’agir : cookie trop petit pour être vendu, viande écartée ou problème d'emballage sur un brownie, Faustine intercepte les produits des usines qui devaient partir à la poubelle pour leur donner une seconde vie dans les cantines. Pour elle, produire pour jeter n’est plus acceptable !

Vincent Justin

Cet entrepreneur engagé dédie sa vie à la lutte contre le gaspillage. En découvrant qu’un tiers de la production alimentaire mondiale est perdue, Vincent a eu un déclic : il a décidé de s’attaquer au cahier des charges, aux règles de vente trop strictes, pour que nous puissions consommer tout ce qui est produit.