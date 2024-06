« Frelons, nuisibles : les pros de l'éradication » sur RMC Story lundi 10 juin 2024

Lundi 10 juin 2024 à 21:10, RMC Story diffusera le documentaire inédit « Frelons, nuisibles : les pros de l'éradication » qui suit deux entreprises dont la mission est de libérer les particuliers des nuisibles.

Les nuisibles, comme les frelons asiatiques, les punaises et les rats, ont de réelles conséquences sur notre vie quotidienne. Ceux qui en souffrent vivent un véritable enfer, et les conséquences peuvent être terribles pour l’écologie et l’économie.

Pour y remédier, les Français font de plus en plus appel à des éradicateurs, et leur métier a beaucoup évolué. Éliminer ces nuisibles en toute sécurité tout en protégeant la biodiversité nécessite un savoir-faire particulier pour effectuer des opérations très techniques. Quelles sont les spécificités de ce métier ? Comment les éradicateurs travaillent-ils dans un environnement aussi dangereux ? Quels défis doivent-ils relever pour travailler en zones urbaines et rurales ?

Ce film suit le quotidien de deux entreprises dont la mission est de libérer les particuliers des nuisibles. À travers toute la France, nous suivrons chaque étape de ces opérations à haut risque, qui impliquent de nouvelles méthodes de travail respectueuses de l’environnement et un équipement spécifique pour chaque recherche. En fonction du type de nuisible, des saisons, de l’environnement et du stade d’invasion, ces experts de l’éradication chercheront les solutions les plus adaptées à chaque situation.