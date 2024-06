« Outre-mer, terres de champions » : un an pour se qualifier pour les J.O, lundi 10 juin 2024 sur France 3

Lundi 10 juin 2024 à 23:00, France 3 diffusera le documentaire inédit « Outre-mer, terres de champions » qui suit cinq athlètes issus de l'élite du sport en Outre-mer ont un an pour se qualifier pour les J.O. de Paris 2024.

Ils sont suivis dans leur quête par Aurélie Bambuck, fille de deux pionniers de l'olympisme : le sprinteur guadeloupéen Roger Bambuck et la championne martiniquaise de saut en hauteur Ghislaine Barnay.

Ce documentaire inédit rend compte du tumulte émotionnel que traversent les héritiers d’une tradition flamboyante. Les clés de la réussite ultramarine sont livrées dans cette pièce en plusieurs actes jusqu’à la scène finale à Paris, la nouvelle terre des champions d’Outre-mer.

Pendant plusieurs mois, la caméra d'Aurélie Bambuck a suivi cinq sportifs ultramarins en pleine course aux qualifications et sur lesquels reposent les espoirs de médailles olympiques. Pour Gemima (Guyane), Melvyn (La Réunion), Kendrick (Martinique), Kendra (Guadeloupe) et Vitolio (Wallis-et-Futuna), l’exaltation se mêle à la pression qu’ils vont devoir gérer. L’enjeu est énorme, à peine compréhensible pour un non-sportif : vivre leurs premiers Jeux, pour la plupart d’entre eux, et l’envie de tout défoncer. Chacun rêve, se projette...

Alors que les sites qui accueilleront les épreuves sont encore en construction au moment où démarre le film, les athlètes évoquent leur préparation physique et morale, leurs attaches familiales ultramarines et le manque de leurs îles lorsqu’ils sont dans l’Hexagone. Ils confient leurs appréhensions à l’approche des Jeux en poursuivant leurs entraînements intenses à l’INSEP (Institut national du sport, de l'expertise et de la performance) et les compétitions de qualifications.

La réalisatrice observe ces jeunes athlètes avec son regard de fille de champions, qu’elle partage avec Leïlou Flessel-Colovic, la fille de l’escrimeuse guadeloupéenne Laura Flessel, au fur et à mesure que les sélections arrivent.