« Mariés au premier regard, les secrets de cette incroyable expérience » révélés sur M6 lundi 10 juin 2024

Lundi 10 juin 2024 à 23:20, M6 diffusera « Mariés au premier regard, les secrets de cette incroyable expérience », un document pour découvrir coulisses de cette incroyable expérience qui fascine et questionne les téléspectateurs.

Pour cela, les experts Estelle Dossin et Gilbert Bou Jaoudé décrypteront chaque passage clé de l’expérience d’un point de vue psy.

Ils expliqueront pourquoi chaque étape, telle que l’annonce à la famille, le premier regard, la nuit de noces et la vie commune, a été pensée pour préparer les participants à la réussite de leur mariage.

En plus des analyses des experts, des anciens candidats commenteront leurs meilleurs moments et dévoileront des anecdotes croustillantes, des off et des révélations totalement inédites !