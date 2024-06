« Enquête complémentaire - Paris 2024 : des jeux sous très haute surveillance » sur C8 mardi 11 juin 2024

Mardi 11 juin 2024 à 21:20, C8 diffusera « Enquête complémentaire - Paris 2024 : des jeux sous très haute surveillance », un documentaire réalisé par Ivan Cerieix.

Menace terroriste, attaque isolée, prise d’otages, attaques cyber, perturbations politiques, grèves, dysfonctionnement d’un système informatique ou encore lanceurs de soupe…

Assurer la sécurité de JO en 2024 c’est se confronter à un défi multiple et inédit. Les conflits en Ukraine et au Proche-Orient mais aussi les nombreux événements survenus en France ces derniers mois ajoutent à la complexité de l’organisation de la plus grande compétition sportive mondiale.

Ce premier numéro d’« Enquête Complémentaire » ira à la rencontre de tous les responsables de ce plan de sécurité hautement confidentiel : GIGN, BRI, RAID, Défense Nationale, unités d’interventions spécialisées, sécurité privée, responsables du COJOP (Comité d'Organisation des Jeux Olympiques), Préfet de Paris, Madame Oudéa-Castéra, ministre des sports et Monsieur Gérald Darmanin ministre de l’intérieur.

Comment la France peut-elle éviter les volontés malveillantes et préserver l’image d'une fête qui se déroulera sous les yeux de milliards de téléspectateurs à travers le monde ?

Une enquête signée Ivan Cerieix sous la direction de Jacques Cardoze.