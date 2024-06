"Nus et Culottés" : Nans et Mouts de retour sur France 5 dans une 12ème saison inédite à partir du 1er juillet 2024

Pendant tout l'été Nans et Mouts partagent leurs voyages insolites et leurs rencontres, tous les lundis à 21:05 sur France 5 dans une 12ème saison inédite de "Nus & Culottés".

Pour débuter en beauté la saison 12, deux épisodes inédits seront diffusés lundi 1er juillet 2024 à 21:05: Objectif Les forêts du Morvan puis Objectif Mystère.

Nans et Mouts partent nus et sans argent depuis les hauteurs de la magnifique ville de Lyon, avec le rêve d’aller rencontrer le grand méchant loup pour lui chanter une berceuse…

Mais au fait, qui est vraiment ce fameux personnage de contes ? Vont-ils croiser l’animal, quelqu’un considéré comme tel, ou le grand méchant loup en personne ? Ce qui est sûr, c’est que nos deux voyageurs vont devoir mener l’enquête pour trouver sa trace. Et une fois repéré, encore faut-il lui composer une berceuse !

Grâce à la rencontre, à l’échange, au don et au troc, Nans et Mouts vont devoir user de persévérance et de confiance pour cheminer vers leur rêve et créer une chanson digne de ce nom…