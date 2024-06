La folie du camping car - 5ème épisode de la saison 3 diffusé sur C8 jeudi 13 juin 2024

Jeudi 13 juin 2024 à 21:20, C8 vous proposera de découvrir le cinquième épisode de la nouvelle saison de la série documentaire « La folie du camping car ».

C’est la nouvelle star de nos routes. Le compagnon de nos vacances : le camping-car.

Il est un symbole de liberté et de voyages itinérants, où l’on s’arrête au gré des paysages et des couchers de soleil. L’an dernier, il s’en est vendu plus de 100 000 et un million et demi de Français ont opté pour ces voyages mobiles à bord de ces maisons roulantes. Il y en a pour tous les goûts et à tous les prix. C’est environ 60 000 euros pour un véhicule neuf.

Dans la famille des campings caristes, il y a les traditionnels, les fans de combis et de vans, et les amateurs de la démesure.

Découvrez les vacances les plus insolites en itinérance, qu’elles soient en van aménagé, en camping-car classique ou en véhicule insolite et comment certains d’entre-nous réalisent leur rêve de liberté…

Épisode 5

Dans ce nouvel épisode, nous prenons la route avec Yannick, Barbara et leurs deux enfants. Vivre la grande aventure, hors des sentiers battus et en pleine nature c’est leur devise. Cette année ils quittent Perpignan pour partir à la découverte de la Suède, à bord de leur tout nouveau camping-car haut de gamme et ultra équipé.

Il y a à peine un an, Natacha et Kevin se sont convertis aux vacances itinérantes, un coup de foudre absolu qui les a poussés à investir dans un van aménagé. Grâce et lui et pour la première fois de leur vie, ils vont s’échapper en dehors des frontières françaises.

Pour passer des vacances de rêve, Antonio et Lucie ont vu les choses en grand, en s’offrant un ancien camion militaire qu’ils ont entièrement aménagé.

Une plongée dans l’incroyable quotidien de ces Français qui ont choisi de vivre l’aventure et la liberté à bord de leur maison roulante