« L’archipel des Français Libres » raconté par Philippe Torreton sur France 5 dimanche 16 juin 2024

Dimanche 16 juin 2024 à 22:55 dans "La case du siècle", France 3 diffusera « L’archipel des Français Libres », un documentaire réalisé par Xavier Fréquant et Yassir Guelzim, raconté par Philippe Torreton.

Le 24 décembre 1941, les Forces Navales Françaises Libres de l’amiral Muselier libèrent l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon de la tutelle de Vichy.

Cette victoire symbolique et politique validée par un référendum local fait basculer le destin de l’archipel et de ses habitants. Surtout, elle consolide la position du général de Gaulle vis-à-vis des Alliés, notamment des Américains qui ménagent alors le régime de Vichy. Cette affaire de Saint-Pierre, première crise diplomatique aiguë avec l’administration Roosevelt, constitue le premier acte politique de l’affirmation de la France Libre, de son indépendance et de ses droits sur ses territoires d’Outre-Mer.

Ce film met en lumière cet événement, passé sous silence dans l’immensité des événements de la Seconde Guerre mondiale.

1941-2021 : Cette année, c'est la commémoration du ralliement de Saint-Pierre-et-Miquelon à la France Libre. L'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, si petit soit-il, a un destin qui le lie régulièrement à l'histoire de la France. En cette année commémorative des 80 ans du ralliement de Saint-Pierre-et-Miquelon à la France Libre, ce récit historique vous plonge dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale et vous permet de mesurer à quel point l'archipel eut un rôle stratégique dans les décisions prises aux plus hauts sommets.

De Roosevelt à Churchill, en passant par le général de Gaulle, et surtout l'amiral Muselier, vous plongez dans l'histoire de ce caillou français d'Amérique du Nord qui fut une chance et une opportunité pour certains et un vrai caillou dans la chaussure pour d'autres ! Les auteurs, Xavier Fréquant et Yassir Guelzim, respectivement producteur et journaliste, font un récit historique avec ce documentaire inédit.