Écureuil et Castor, deux documentaires à revoir sur France 5 lundi 17 juin 2024 (vidéo)

Lundi 17 juin 2024 à partir de 21:05, France 5 vous proposera de voir ou de revoir deux documentaires animaliers : « Écureuil, les tribulations d’une forestière » et « Castor, la force de la nature ».

Au-delà de l'émerveillement que la nature nous prodigue, France 5 vous propose lundi soir de suivre les aventures de deux espèces animales.

21:05 Écureuil, les tribulations d’une forestière

La forêt est un royaume qui abrite et nourrit tous ses sujets. En échange, ses multiples habitants en prennent soin en l’entretenant et en assurant sa régénération. C’est le cas de l’écureuil roux. Furtif et discret, il joue un rôle essentiel dans cet écosystème. En dissimulant noix, glands et autres noisettes dans le sous-sol forestier, il contribue à l’extension de la forêt. Et c’est bien la femelle écureuil qui est la plus active. Faire des réserves, préparer son nid mais aussi échapper aux nombreux prédateurs qui la menacent, sa vie n’est pas de tout repos. Entourée des nombreuses espèces avec lesquelles elle partage la forêt, notre écureuil va vivre une année mouvementée, pleine d’exploits et de dangers. Au fil des quatre saisons, cette jardinière talentueuse nous ouvre les portes de son vaste domaine.

21:55 Castor, la force de la nature

À la fois poilu et palmé, diurne et nocturne, capable de prouesses sur terre comme sous l’eau, un animal hors norme fait son discret retour en France : le castor. Tour à tour architecte, hydrologue et botaniste, le plus gros rongeur d’Europe possède un pouvoir unique, celui de revitaliser la nature. Au cœur des Alpes, au fil de l’eau, une jeune femelle castor nous entraîne dans son sillage et nous fait découvrir le rôle crucial que joue son espèce à l’heure du dérèglement climatique. Et si ce mammifère aux facultés prodigieuses se révélait notre meilleur allié pour redonner une chance au vivant ?