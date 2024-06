« Versailles, une révolution au jardin » à revoir sur France 3 lundi 17 juin 2024

À voir ou à revoir lundi 17 juin 2024 à 22:40 sur France 3 dans “La ligne bleue”, le documentaire « Versailles, une révolution au jardin » écrit et réalisé par Elodie Trouvé.

Alain Baraton, Jardinier en chef de Versailles depuis presque un demi-siècle, refuse le « faire comme on a toujours fait ». Il veut transmettre ce que son travail au contact de la nature lui a appris : accepter de s’adapter aux changements. Biodiversité et Ecologie est la thématique choisie pour l’aménagement des parterres sur laquelle l’équipe des jardiniers du Domaine de Trianon travaillera tout l’hiver en préparation des plantations de printemps.

Plus que jamais, Alain, Eléna, Ivan, Sylvain et leurs équipes de jardiniers du Château de Versailles décuple leurs forces et leur imagination pour que ces jardins ayant traversé les âges restent une source d’inspiration et un exemple écologique pour tous les jardiniers de France, amateurs et professionnels, en même temps qu’un lieu de promenades, de rêveries, de découvertes et d’émerveillements pour ses visiteurs.

Ce film documentaire raconte l’engagement personnel et collectif d’une équipe de jardiniers du Domaine Royal de Versailles s’activant au quotidien pour maintenir vivant, entretenir esthétiquement, adapter écologiquement dans le contexte du bouleversement climatique le plus beau jardin de France : un parc historique inscrit depuis 1979 au patrimoine mondial de l’Unesco.