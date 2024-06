Les Docs de Maïa Mazaurette - Dating mode d'emploi mercredi 19 juin 2024 sur TMC

Mercredi 19 juin 2024 à 21:25, TMC diffusera un nouveau document de Maïa Mazaurette : « Dating mode d'emploi » réalisé par Valentin Mollette.

Du secret des applications de rencontres au stress du premier rendez-vous, en passant par le speed-dating, la sexperte de Quotidien propose une radiographie complète de la drague 2.0 et de ses nouvelles pratiques (flirting, ghosting, stalking, catfishing).



Cours de danse sensuelle, expérience de drague de rue, guide de savoir-vivre du premier date, Maïa a donné de sa personne pour que vous puissiez séduire l’été prochain le crush de vos rêves. La chroniqueuse s’est aussi improvisée entremetteuse et a organisé son propre speed-dating lors duquel une poignée de célibataires a accepté de draguer devant les caméras.

Maïa a interrogé un panel d’experts de la séduction qui ont accepté de dispenser leurs conseils et d’esquisser un véritable mode d’emploi pour réussir son date. De La Rochelle à Tokyo, le documentaire est nourri par une galerie de témoignages personnels qui abordent sans détours les petites victoires et les grosses défaites amoureuses (râteaux, premiers rendez-vous et même l’épineuse question de l’addition).

Un doc indispensable 6 ans après les débuts de Me Too et quelques semaines avant la plage et le summer love.