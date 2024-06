"La vie secrète des supermarchés" : les 2 premiers épisodes diffusés sur 6ter mercredi 19 juin 2024 (vidéo)

Mercredi 19 juin 2024 à 21:10, 6ter diffusera les deux premiers épisodes de la 2ème saison de la série documentaire "La vie secrète des supermarchés".

Nous les croisons tous les jours ou presque sans forcément y prêter attention. Et pourtant, sans ces hôtesses de caisses, ces boulangers, poissonniers, bouchers, pâtissiers, nos supermarchés n’auraient pas d’âme. C’est à ces femmes et ces hommes, enfin remis à l’honneur depuis la crise sanitaire, que cette nouvelle série documentaire a décidé de s’intéresser.

De l’aube à la tombée de la nuit, tous s’activent dans les coulisses de nos hypermarchés pour qu’on ne manque de rien. Un monde à part qui, derrière ses vitrines et rayons bien rangés, cache son lot d’imprévus : de la rupture de stock en plein coup de feu aux demandes les plus extravagantes des clients. Un quotidien parsemé de succès et d’échecs, quand il s’agit de nous appâter à coup de promos et de paris sur de nouveaux produits, et d’émotions aussi : avec les joies et les peines partagées entre collègues. Sans compter le stress face à des consommateurs toujours plus exigeants et pressés, drôles, touchants, courageux, parfois râleurs..

Travailler dans un supermarché, c’est aussi appartenir à une grande famille, où chacun doit composer avec la personnalité de ses collègues. Il y a les clashs, les fous rires, les situations cocasses mais personne ne perd jamais de vue l’objectif commun du magasin : servir et satisfaire chaque jour des milliers de clients

Cette série documentaire propose de suivre au quotidien les aventures et mésaventures de ces travailleurs de l’ombre, que vous ne regarderez plus jamais comme avant.

21:10 Épisode 1

Dans l’arrière-pays Varois, à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume dans le Var, l’hypermarché XXL se prépare pour une semaine de promotions exceptionnelles : des prix cassés sur les produits d’hygiène et de beauté. Le magasin compte bien faire le plein de clients car c’est la dernière fois qu’il a le droit d’organiser une telle opération. Un défi pour Caroline, la responsable des hôtesses de caisse, qui va devoir réquisitionner un nombre record de caissières, en espérant qu’aucune ne lui fasse faux bond...

À Brest, dans le Finistère, Claudie est la responsable du rayon parapharmacie du plus grand hypermarché de la région. Grâce à son bagou, elle est devenue une figure incontournable du magasin. Mais ces derniers temps, Claudie a de plus en plus de mal à attirer les clients dans son rayon. Pour faire décoller son chiffre d'affaires, elle s’apprête à mener une petite révolution !

Dans la banlieue de Caen, À Saint-Contest, le magasin de hard discount de Lucas va vivre une journée difficile : à quelques heures de l’ouverture, Lucas n’a toujours pas reçu sa livraison quotidienne... Le rayon frais est quasiment vide ; la hantise pour un directeur car le risque, c’est de perdre des clients au profit de son principal concurrent installé juste en face. Il va devoir trouver de la marchandise au plus vite pour ne pas décevoir ses clients, et son père qui l’attend au tournant !

22:00 Épisode 2

À Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Patrice est le patron du plus grand hypermarché de la région. À l'intérieur, les clients ont assisté à une petite révolution : Patrice a transformé une partie de ses rayons en une grande halle de marché avec boucherie, traiteur et même sushis frais. Les stars, ce sont les plats faits maison concoctées par Sébastien. Mais l’ancien chef ne veut pas s’arrêter là : il souhaite proposer des plats cuisinés maison dans des bocaux pour allonger la durée de vie des produits. Mais la nouvelle machine de stérilisation est capricieuse, et sans elle impossible de commercialiser les bocaux. Patrice et Sébastien parviendront-ils à la faire fonctionner à temps ?

À Saint-Contest dans le Calvados, Lucas est le tout jeune gérant d’un hypermarché hard discount dont son père est propriétaire. À seulement 23 ans, le jeune homme travaille dur pour proposer les prix les plus bas, sous l'œil exigeant du patriarche. Alors que les finances de son magasin sont fragiles, le jeune directeur lance une opération exceptionnelle : il a fait distribuer 20 000 coupons de 10 euros de réduction, valables dès 50 euros d’achat, dans les boîtes aux lettres des alentours. L’objectif : augmenter sa clientèle de 20 %. Mais les problèmes de livraison et les ruptures de stock vont mettre ses nerfs à rude épreuve…

Extraits vidéo de l'émission

Ce directeur se lève à 3h du matin et fait tous les métiers de l'hypermarché

"Ici, le directeur est à la fois homme de ménage, magasinier et c'est même lui qui cuit le pain." Pour limiter les coûts d'embauche, ce directeur apprend à faire tous les métiers de l'hypermarché et travaille dès 3h du matin.

Grâce à leur rapidité, ces caissiers sortent du lot

En moyenne, une caissière passe 960 articles à l'heure, mais les deux champions sont beaucoup plus rapides.

Le camion de livraison a eu un accident sur l'autoroute.

Lucas ne recevra donc pas sa marchandise ce matin... Mais problème : tous les rayons sont vides.