"Justice en France" : Audience de comparution immédiate à Rennes, mercredi 19 juin 2024 sur France 2

Mercredi 19 juin 2024 à 22:50, France 2 diffusera un nouveau numéro de la série documentaire "Justice en France" qui vous proposera de suivre des comparutions immédiates au tribunal judiciaire de Rennes.

60 minutes en immersion au cœur de la justice du quotidien, c'est ce que propose "Justice en France" sur France 2, le mercredi en deuxième partie de soirée. Une série documentaire présentée par le chroniqueur judiciaire Dominique Verdeilhan.

Cette collection de justice filmée propose des captations d'audiences pénales ou civiles inédites, décryptées par Dominique Verdeilhan et ses invités, qu'ils soient magistrats ou avocats.

Justice en France permet de « donner à voir le fonctionnement de la justice pour mieux la comprendre ».

Dans ce nouveau numéro, Justice en France filme les comparutions immédiates au tribunal judiciaire de Rennes. Un type d'audience rarement filmé.

Ils ont passé 48 heures en garde à vue. Deux hommes accusés de vol et de violences sont amenés, sans délai, devant le tribunal pour y être jugés. Ils contestent tout ce qui leur est reproché. Ils sont pourtant mis en cause par les victimes. Considérant qu’il a assez d’éléments à charge, le procureur a décidé qu'ils seront jugés en audience de comparution immédiate, c'est-à-dire le plus rapidement possible. Seront-ils condamnés ou relaxés ? L'enquête menée en quelques heures convaincra-t-elle les magistrats de la culpabilité des prévenus ?

C’est une procédure qui ne s’applique qu’aux petits délits et aux flagrants délits.

Une justice accélérée souvent décriée, qualifiée d'« expéditive », notamment par les avocats.

L’audience, en revanche, est semblable à celle d’un tribunal correctionnel. Trois juges. Un procureur. Un greffier. Des avocats et des prévenus.