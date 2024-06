Dimanche 23 juin 2024 à 21:05, Antoine de Maximy vous proposera de voir ou de revoir sur RMC Story un numéro de "J’irai dormir chez vous" de 2005 tourné à Madagascar

Toujours équipé de ses minuscules caméras, Antoine de Maximy se rend à Madagascar.

Au marché d'Ambositra, une vendeuse de nems l'accueille pour une nuit.

Plus tard, à Nosy Be, l'animateur est reconnu par une femme qui l'a vu à la télévision et qui lui apprend que son émission a été diffusée sur l'île.

Enfin, il termine son périple à Fianarantsoa, d'où part la dernière ligne de chemin de fer en activité de Madagascar.