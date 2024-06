« Le bataillon du Pacifique » l'histoire de combattants calédoniens et polynésiens sur France 5 dimanche 23 juin 2024

Dimanche 23 juin 2024 à 22:55 dans "La case du siècle", France 5 diffusera « Le bataillon du Pacifique », un document qui raconte l'histoire méconnue de combattants volontaires calédoniens et polynésiens durant la Seconde Guerre mondiale.

À l'automne 1940, des centaines de jeunes hommes des territoires français du Pacifique répondent à l'appel du général de Gaulle et s'engagent dans une aventure qui va durer cinq ans. Originaires de Polynésie et de Nouvelle-Calédonie, ils sont tous volontaires. Ensemble, ils forment le « Bataillon du Pacifique ». Partis du Fenua, ils vont participer à tous les combats du mouvement de résistance de la France libre durant la Seconde Guerre mondiale.

Le 17 août 1944, deux jours après le début du débarquement en Provence, le Bataillon du Pacifique foule à son tour le sol métropolitain à Cavalaire dans le Var. Parmi eux, le Néo-Calédonien Maurice Meunier, 23 ans, qui écrit dans son journal de bord : « Mon premier geste a été de prendre une poignée de sable et je me suis dit : ça, c’est la France. Maintenant, si je me fais descendre, je serai chez moi. Et tous les copains avaient le même esprit. »

Ce « chez moi », la métropole, Maurice Meunier comme ses camarades de lutte ne l’avaient jamais vu avant. Tous ces engagés volontaires sont nés aux antipodes de l’Hexagone, dans les colonies françaises du Pacifique. Quand ces soldats débarquent en Provence, cela fait plus de trois ans qu’ils ont quitté leur terre natale.

Ensemble, ils forment depuis 1941 le Bataillon du Pacifique. Le Bataillon regroupe des volontaires des Établissements Français de l’Océanie (EFO, actuelle Polynésie), de Nouvelle-Calédonie et des Nouvelles Hébrides — un condominium franco-britannique, aujourd’hui Vanuatu. Aucun de ces combattants n’a été enrôlé de force : ils se sont tous engagés en leur âme et conscience pour secourir la « France malade ».

Dès 1940, ces territoires français du Pacifique ont fait le bon choix. Celui de la France Libre de De Gaulle. Ils vont payer le prix fort de cet engagement, mais aussi vivre une expérience hors du commun.