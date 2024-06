"Une année sur terre" : deux nouveaux épisodes diffusés France 5 lundi 24 juin 2024 (vidéo)

Lundi 24 juin 2024 à 21:05, France 5 diffusera deux nouveaux épisodes de la série documentaire "Une année sur terre" : « L'été, le temps de l'abondance » et « Les métamorphoses de l'automne ».

Dans cette série exceptionnelle, nous voyageons une année sur Terre et sommes témoins des incroyables stratégies utilisées par les animaux pour tirer le meilleur parti de chaque saison.

Lors de son voyage annuel autour du soleil, notre planète expose sa surface à l’énergie créatrice des saisons. Cette révolution qui dure 365 jours façonne toute vie sur Terre, offrant autant d’opportunités que de défis à relever pour le règne animal. Cette série a été filmée sur 3 années dans plus de 60 lieux différents.

À travers six épisodes, nous voyageons de l’Arctique gelé aux zones tropicales, révélant les adaptations de la faune et les comportements les plus spectaculaires au monde. Les familles d’animaux que nous suivons ne se contentent pas d’endurer, mais profitent au maximum de tout ce que les saisons peuvent leur réserver. Le cycle des saisons déclenche des événements spectaculaires et pousse les animaux à migrer, à se battre, et même à s’aimer.

21:05 Épisode 3 L'été, le temps de l'abondance

Pour une grande partie de l’hémisphère Nord, le mois de juin est synonyme d’été. Nous sommes à mi-chemin de notre voyage annuel autour du soleil : le pôle Nord est exposé 24 heures sur 24, tandis que le Sud est figé dans l'obscurité. L’été est aussi une saison de festins, d'incendies et de pluies torrentielles.

Dans le sud-ouest de la Chine, le bambou pousse de près d’un mètre par jour ! Un régal pour le bébé panda qui approche de l'indépendance.

Dans les montagnes Rocheuses du Canada, les étés sont courts et le pika butineur de fleurs doit en récolter un maximum avant le retour de la neige.

Plus au sud, en Afrique, les pluies du Serengeti déclenchent la grande migration des gnous et des zèbres et la périlleuse traversée de la rivière Mara.

Pour les petits manchots royaux de l’île Marion, la vie est au point mort. Leurs parents sont maintenant partis depuis plusieurs mois et les poussins risquent de mourir de faim…

Dans le nord de l’Australie, c’est la saison sèche et les perruches à capuchon élèvent leurs poussins dans des termitières climatisées. Mais c’est aussi la saison des feux de brousse, et l’approche des flammes menace leur survie.

Les mêmes vents qui attisent ces flammes soufflent vers le nord sur les Maldives, modifiant les courants océaniques et entraînant avec eux l'arrivée d'eaux riches en plancton. Un festin pour les raies mantas, d’une envergure de plus de 2 mètres, qui forment une danse synchronisée spectaculaire.

Un épisode réalisé par Sam Hume.

21:55 Épisode 4 Les métamorphoses de l'automne

L'automne est la saison du changement. Pour beaucoup, elle apporte des opportunités mais entraîne également d’énormes défis. Le temps presse : alors que l’année touche à sa fin et que l’hiver revient, l’anticipation est essentielle.

Dans l’hémisphère nord, l’énergie du soleil diminue et la forêt se pare de rouge, d’or et d’orange. Pour le petit tamia c’est la période la plus exigeante de l’année : il se prépare à hiberner.

Dans le nord du Canada, on dirait déjà l’hiver, les températures peuvent chuter jusqu’à -20°C. Mais la rivière coule encore et des « ours de glaces » pêchent leur dernier saumon de la saison. Ceux qui ne peuvent pas survivre au froid doivent se déplacer. Les papillons monarques se lancent alors dans leur migration annuelle vers le Mexique. Des bancs géants de sardines sont en mouvement pour trouver des eaux plus fraîches. Elles sont pourchassées par des marlins rayés.

Au sud de l’équateur, c’est la période la plus difficile de l’année en Afrique australe. Les pluies ont cessé depuis plusieurs mois et les points d’eau sont pratiquement tous asséchés. L’éléphanteau devient très vulnérable face au lion.

Pour l’adolescente manchot royal de l'île Marion, c’est l’heure de revêtir le plumage de la maturité : son duvet a fait place à un élégant manteau imperméable. Il est maintenant temps pour elle de nager pour la première fois mais attention : les orques patrouillent sur ces côtes…

Un épisode réalisé par Alex Ranken.