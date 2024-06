Soirée spéciale consacrée à Céline Dion sur W9 jeudi 27 juin 2024

Jeudi 27 juin 2024 à partir de 21:10, W9 vous proposera une soirée spéciale consacrée à Céline Dion avec la rediffusion de « L'énigme Céline Dion » suivi du classement des « 20 chansons de Céline Dion préférées des Français » et du concert « Au cœur du stade ».

21:10 L'énigme Céline Dion

Céline Dion, une carrière impeccable, sans fausse note, une popularité inégalée. Quel chemin parcouru pour cette petite fille que rien ne prédestinait à un tel destin !

Mais que lui arrive-t-il ? Pour la troisième fois, elle annule ses dates de concert pour raisons de santé. Depuis la mort de son mari René Angelil en 2016, la chanteuse semble avoir du mal à reprendre le cours de sa vie. À la fois diva et d’une simplicité désarmante, à la fois bourreau de travail et mère de famille dévouée, à la fois symbole de la femme forte et indissociable de son pygmalion René…. Derrière tous ces antagonismes, se cache une personnalité fascinante et insaisissable.

Grâce à ses amis, ceux qui l’ont rencontrée, interviewée, écoutée et côtoyée, nous allons remonter le fil des indices qui vont nous permettre de mieux la connaître… Et vous verrez qu’avec Céline Dion, la vérité est toujours plus complexe qu’il n’y paraît.

23:00 Les 20 chansons de Céline Dion préférées des Français

Une célébration de la star interplanétaire, déesse à la voix d’or, première femme à remplir le stade de France et qui, depuis plus de dix ans, trône dans le top 5 des divas de la planète : Céline Dion !

Grâce à un classement établi sur la base d'un grand sondage IFOP, retrouvez vos 20 chansons préférées de Céline Dion : vingt titres incontournables qui ont marqué les esprits et reflètent l’immense talent de cette légende vivante.

« All By Myself », « S’il suffisait qu’on s’aime », « My Heart Will Go On » ou encore « J’irai ou tu iras »… Ce documentaire retrace l’histoire de ces 20 chansons intemporelles.

Derrière ces musiques, on retrouve les obstacles que l’icône a dû surmonter, mais aussi l’amour qu’elle voue à sa famille, les liens d’amitié qu’elle a su tisser et des tubes en quantité. Et, par-dessus tout, une artiste accomplie, talentueuse et adulée de tous.

Ces 20 chansons ont bouleversé les cœurs du monde entier et animent nos soirées karaoké... Laquelle a su conquérir le cœur des Français et sera classée numéro 1 ?

01:00 Céline Dion : Au cœur du Sade

« Au cœur du stade » est le vingt-et-unième album de Céline Dion, et son quatrième album live, sorti en août 1999. Il est enregistré au Stade de France au cours de deux représentations à guichets fermés. Ces performances sont remarquables car elles font de la chanteuse la première à attirer un public de 90 000 spectateurs lors d'un spectacle unique pour un total de 180 000 en seulement deux soirées.

Lors de ces deux représentations, Céline Dion a repris certains titres de ses débuts tels que « Ce n'était qu'un rêve », « D'amour ou d'amitié »..., réalisé un medley accoustique et chanté certains de ses plus grands succès tels que « S'il suffisait d'aimer », « Let's Talk About Love », « Pour que tu m'aimes encore », « My Heart Will Go On »...