« Hellfest et Burning Man : l’incroyable succès des festivals les plus fous du monde » sur TMC vendredi 28 juin 2024

À voir sur TMC vendredi 28 juin 2024 à 21:25, « Hellfest et Burning Man : l’incroyable succès des festivals les plus fous du monde » un documentaire inédit réalisé par Lyane Silvestre.

Ils font partie des festivals les plus fous du monde : le Hellfest, en France, et le Burning Man, dans le désert du Nevada. Le plus grand festival de musique métal au monde d'un côté (avec en guest cette année : Johnny Depp en personne !), et de l’autre, un gigantesque rassemblement mi-hippie, mi-techno, en plein désert du Nevada. Dans les deux cas, une fête non-stop.

Pour le Hellfest, plus de 200 000 fans se retrouvent pendant 4 jours à Clisson, un tout petit village à côté de Nantes. Ambiance garantie ! Au programme, plus de 180 concerts, des kilomètres de pipeline de bière et une fête non-stop, de jour comme de nuit !

Mais ne vous fiez pas aux apparences, et surtout, oubliez les idées reçues : sous leurs tatouages et leurs tenues sombres, vous verrez que les « métalleux », comme ils s’appellent, sont surtout de grands enfants. D’ailleurs, beaucoup viennent ici en famille…

Côté organisation, en revanche, pas une minute de répit. De l’accueil au nettoyage des pelouses, 5 000 bénévoles se relaient de 6h du matin à minuit. Sans parler de ceux qui alimentent l’un des plus grands bars de France.

A 15 000 km de là, vous découvrirez les coulisses du festival le plus déjanté au monde : le Burning Man.

Pendant une semaine, 70 000 personnes se rassemblent en plein désert du Nevada, pour une expérience unique : musique, œuvres d’art, happening, rencontres... Ici tout est permis, dans une joyeuse utopie communautaire.

Et cette année fut pour tous les festivaliers, dont quelques Français, l’édition du siècle : en effet, pour la 1ère fois, ils ont dû affronter un terrible orage.