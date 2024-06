« Violette Morris, une femme à abattre » un destin tragique à découvrir sur France 5 dimanche 30 juin 2024

À découvrir dans "La case du siècle" dimanche 30 juin 2024 à 22:55, « Violette Morris, une femme à abattre », un document qui retrace le destin tragique d'une sportive hors normes qui pulvérise tous les records et s'affranchit des conventions.

Violette Morris est l'une des plus grandes championnes multisports de l’histoire. Athlétisme, football, cyclisme, et même course automobile…, elle va jusqu’à surpasser les hommes sur leurs propres terrains. Mais derrière ses exploits sportifs, se cache une dualité complexe. En tant que femme homosexuelle, elle aspire à vivre sa vie comme un homme dans la France conservatrice et nataliste de l'entre-deux-guerres.

Mais Violette Morris a aussi sa face sombre. Sous l’Occupation, elle collabore avec Vichy et les nazis. Son penchant pour la transgression la conduit à sa perte Surnommée la “Hyène de la Gestapo”, elle est abattue en 1944 par des maquisards. Peut-on être à la fois une fierté nationale et la honte de son pays ?

Mal connue, objet des fantasmes les plus fous, voici l’histoire hors du commun de cette femme capable du meilleur… comme du pire.

Liste des intervenants

Gerard de Cortanze , écrivain

, écrivain Florys Castan-Vicente , historienne du sport

, historienne du sport Anaïs Bohuon , socio-historienne du sport

, socio-historienne du sport Juliette , autrice-compositrice-interprète

, autrice-compositrice-interprète Christine Bard , historienne du féminisme

, historienne du féminisme Catherine Gonnard , journaliste

, journaliste Jean-Marc Berliere, historien

Un document réalisé par Marie-Christine Gambart, raconté par Chloé Réjon.