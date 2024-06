« 7 octobre, Israël attaqué par le Hamas : l'histoire d'un massacre » sur RMC Story lundi 1er juillet 2024 (vidéo)

À voir sur RMC Story lundi 1er juillet 2024 à 21:10, « 7 octobre, Israël attaqué par le Hamas : l'histoire d'un massacre », un documentaire inédit réalisé par Yves Azeroual.

En Israël, le 7 octobre s’annonce être une journée paisible et festive. C’est à la fois shabbat - jour chômé dans le calendrier juif et Shimhat Thora -, une fête joyeuse qui marque la fin et le recommencement du cycle annuel de lecture du Livre saint.

Une joie partagée par la jeunesse israélienne qui, en cette veille de réjouissances, converge vers la frontière avec Gaza où doit se tenir le plus grand rassemblement musical de l’année : le Nova festival.

Pourtant, ce samedi 7 octobre, en Israël, l’insouciance cède, dès l’aube, la place à la sidération. Et la sidération aux supplices et au deuil.

Au moment où le ciel de l’État hébreu s’embrase sous des salves de roquettes tirées depuis le territoire de Gaza, des terroristes du Hamas, épaulés par d’autres groupes, vont commettre des assassinats de masse, des actes de barbarie et même des crimes sexuels.

Sur la base d’images inédites, de témoignages rares de rescapés, de héros et d’anciens otages, ce film raconte minute par minute comment, en moins de 24 heures, 3 000 terroristes sont parvenus, à la surprise générale, à mener une opération meurtrière d’ampleur par air, mer et terre et à assassiner près de 1 200 femmes, hommes et enfants, à en kidnapper 252 et à en blesser plus de 5 000.

Du kibboutz Nir Oz où un quart des habitants a été exécuté à la rave party de Nova, lieu d’un carnage aveugle ; de la ville de Sdérot en état de siège au plus près des secouristes, de l’armée et de la police ; de la ville d’Ofakim où des combats héroïques se sont déroulés à la base militaire d’Urim assiégée, plongée dans l’horreur d’une journée décrite par ceux qui l’ont vécue comme la plus sanglante de l’histoire d’Israël et comme le plus grand pogrom de Juifs depuis la Shoah.