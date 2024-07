Mercredi 3 juillet 2024 à 21:10, 6ter diffusera le 5ème et dernier épisode de la 2ème saison de la série documentaire "La vie secrète des supermarchés".

Nous les croisons tous les jours ou presque sans forcément y prêter attention. Et pourtant, sans ces hôtesses de caisses, ces boulangers, poissonniers, bouchers, pâtissiers, nos supermarchés n’auraient pas d’âme. C’est à ces femmes et ces hommes, enfin remis à l’honneur depuis la crise sanitaire, que cette nouvelle série documentaire a décidé de s’intéresser.

De l’aube à la tombée de la nuit, tous s’activent dans les coulisses de nos hypermarchés pour qu’on ne manque de rien. Un monde à part qui, derrière ses vitrines et rayons bien rangés, cache son lot d’imprévus : de la rupture de stock en plein coup de feu aux demandes les plus extravagantes des clients. Un quotidien parsemé de succès et d’échecs, quand il s’agit de nous appâter à coup de promos et de paris sur de nouveaux produits, et d’émotions aussi : avec les joies et les peines partagées entre collègues. Sans compter le stress face à des consommateurs toujours plus exigeants et pressés, drôles, touchants, courageux, parfois râleurs..

Travailler dans un supermarché, c’est aussi appartenir à une grande famille, où chacun doit composer avec la personnalité de ses collègues. Il y a les clashs, les fous rires, les situations cocasses mais personne ne perd jamais de vue l’objectif commun du magasin : servir et satisfaire chaque jour des milliers de clients

Cette série documentaire propose de suivre au quotidien les aventures et mésaventures de ces travailleurs de l’ombre, que vous ne regarderez plus jamais comme avant.

Épisode 5

À Saint Contest, le magasin de hard discount de Lucas souffre d’un manque de clients. Le jeune gérant va tenter l’opération de la dernière chance : du carburant à prix coûtant. Il espère convertir les automobilistes en nouveaux clients, mais rien ne va pas se passer comme prévu…

À Brest, Laurent, le directeur, doit faire face à un nouveau concurrent : un magasin de produits locaux à petits prix. Pour contrer cette nouvelle enseigne, il organise une grande promo sur les produits régionaux dans son rayon fruits et légumes. C’est Matéo, un jeune alternant de 21 ans, qui va gérer cette opération. Mais le jeune homme va commettre une erreur qui pourrait coûter cher au magasin.

À Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, l’hyper possède la plus grande agence de location de véhicules de la région. Élodie, sa responsable, fait face à une importante pénurie de véhicules neufs qui perturbe l’activité de son agence. Après des mois d’attente, elle va enfin réceptionner un van aménagé dernière génération très attendu par ses clients. Pour vérifier que le véhicule est conforme à la commande, Élodie va emmener toute sa famille dans un road trip mémorable !