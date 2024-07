« Les routiers : profession chauffeur poids lourd » à revoir sur RMC Découverte lundi 8 juillet 2024

Lundi 8 juillet 2024 à 21:10, RMC Découverte débutera la rediffusion de la série documentaire « Les routiers : profession chauffeur poids lourd ».

Ils sont les maillons invisibles d'une chaîne d'approvisionnement : les 300 000 chauffeurs de poids lourds parcourent chaque jour les 21 000 km de routes françaises pour faciliter notre quotidien. Leur rôle clé est essentiel au bon fonctionnement de notre société.

21:10 Épisode 1 Les rois de la route

Téo, âgé de seulement 22 ans, a récemment lancé sa propre entreprise dans la banlieue de Toulouse. Pour concrétiser son rêve, il a investi près de 50 000 euros dans un poids lourd d'occasion. Malgré des conditions de travail éprouvantes, être chauffeur est bien plus qu'un simple métier pour ces amoureux de la route. Les week-ends où il ne travaille pas, Téo est pilote de course poids lourd. Il est champion de France dans cette discipline depuis deux ans, et cette année encore, il s'apprête à défendre son titre.

À seulement 21 ans, Naomie fait partie des 3% de femmes dans ce métier. Ancienne préparatrice de laboratoire, elle s'est reconvertie il y a tout juste un an. Avec l'aide de son amie Lisa, également chauffeur, elle apprend au quotidien les défis d'un métier exigeant. Ces deux femmes n'ont rien à envier à leurs homologues masculins, bien au contraire.

Quant à Jean-Christophe, chauffeur transfrontalier qui traverse la Manche plusieurs fois par semaine, il est un ancien militaire reconverti depuis 12 ans. Sa prochaine mission le conduira dans la banlieue de Londres pour livrer 20 tonnes de pierres taillées destinées à la construction d'une résidence de grand luxe.

22:40 Épisode 2 Livraison à haut risque



En Isère, Xavier 45 ans est à la tête de son entreprise de transport depuis près de 20 ans maintenant. Connu comme le loup blanc dans la région, ses clients font appel à lui pour des missions délicates ; dans des lieux souvent difficiles d'accès. Ses prochains voyages l'emmèneront sur des chemins étroits pour transporter une cabane provisoire d'alpage qui sera ensuite héliportée jusqu'au sommet d'une montage ou en surplomb d'une route pour livrer du matériel qui servira à construire une terrasse. Pour faire vivre sa petite entreprise, Xavier ne recule devant aucun obstacle !

Depuis quelques années, le métier se féminise, et certaines pilotent même des engins XXL. C'est le cas de Gladys, 31 ans. D´origine savoyarde, la jeune femme a déménagé en Suisse, il y a un an et pilote désormais un engin très technique : un camion de 19 tonnes équipé d´une grue qui lui permet de lever toutes sortes de charges. Une spécialité pratiquée par 99% d´hommes... Dans quelques jours, la routière s'apprête à réaliser, sous les yeux de son patron, une mission délicate ! Récupérer une dameuse de 10 tonnes, en pleine montagne. Pour transporter ce gabarit hors norme, Gladys doit stabiliser son poids lourd, changer les chenilles de la machine et conduire sur des routes sinueuses.

Dans le sud de la France, Dominique alias Doumé, originaire de Corse est lui aussi constamment sur les routes. Son quotidien : dormir dans son camion 5 soirs par semaine ! Un rythme de vie particulier qui lui fait parcourir jusqu'à 2000 km en quelques jours seulement. A 65 ans, seul à bord de son engin, Doumé doit souvent gérer le chargement et le déchargement de ses marchandises. Certaines vont lui donner du fil à retordre comme cette citerne remplie de 24 tonnes de ciment.

Dans cet épisode, découvrez l'univers courageux des chauffeurs poids lourd et laissez-vous transporter par leurs incroyables histoires.