"Haro sur l’eau ! Les fleuves en détresse" sur ARTE mardi 9 juillet 2024

Suivant le cours de six fleuves sur quatre continents, ce documentaire, diffusé mardi 9 juillet 2024 à 20:55 sur M6, dresse un état des lieux d'une ressource vitale qui se raréfie dangereusement : l'eau.

Partout sur la planète, l'or bleu disparaît. Tandis que l'explosion démographique et le développement économique ont multiplié par six sa consommation planétaire depuis le début du XXe siècle, le réchauffement climatique et l'agriculture intensive accélèrent aujourd'hui sa raréfaction. 10 % de cette consommation concernent les usages domestiques et 20 %, l'industrie, l'agriculture s'arrogeant à elle seule 70 % des ressources – dont 30 % pour le seul fourrage.

En Égypte, où les nappes se réduisent dangereusement, la culture des fraises pour l'exportation ou de la luzerne – parfois sur des terres louées par des entreprises étrangères avec l'appui de l'armée, qui en a chassé les paysans locaux – épuise encore les réserves. Même aberration aux États-Unis ou au Mexique, où le Colorado s'assèche. En Californie, par exemple, la luzerne pousse en plein désert avec des méthodes d'irrigation excessivement gourmandes en eau... Malgré les alertes, l'humanité peine à modifier ses habitudes alimentaires et sa consommation de viande, sachant qu'il faut 15 000 litres d'eau pour produire un kilo de bœuf. En Inde – 18 % de la population du globe et 4 % de ses réserves hydriques –, deux tiers des cours d'eau dépendent des précipitations et des glaciers de l'Himalaya, dont 80 % pourraient fondre d'ici la fin du siècle.

Sur le sous-continent, le cycle des sécheresses et des inondations s'intensifie, mais l'agriculture intensive et l'industrie textile, qui pollue fleuves et rivières, aggravent le désastre. Dans le sud du pays, où s'étendent des rizières, la crise provoque de violents litiges entre les États du Karnataka et du Tamil Nadu autour du fleuve Kaveri. En Espagne, dans la plaine de l'Èbre, la sécheresse historique, en partie imputable à l'irrigation massive nécessaire à l'agriculture fourragère, fait aujourd'hui resurgir des villages engloutis depuis des décennies par des lacs de barrage. Tout le bassin méditerranéen est menacé par ces pénuries…

Menaces et espoirs

À qui profite la consommation de l'eau et qui en pâtit ? Face à la surexploitation de cette ressource vitale, au changement climatique et à la pollution, comment lutter contre sa raréfaction ?

Suivant le cours de six fleuves, cette édifiante enquête analyse les facteurs d'une crise internationale et met au jour une spirale infernale sur fond de mondialisation et d'industrie agroalimentaire brassant des milliards. Mais ce documentaire part aussi à la rencontre de celles et ceux qui, aux quatre coins de la planète, tentent d'enrayer le phénomène au travers de multiples initiatives locales.

D'une agriculture biologique durable à des techniques ancestrales de stockage de l'eau en Inde qui permettent de restaurer son cycle, d'un comportement alimentaire responsable au démantèlement de barrages pour faire revivre les rivières et favoriser la biodiversité, le film livre, face à la catastrophe annoncée, d'encourageantes pistes de réflexion pour prévenir ces pénuries.