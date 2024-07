« La bataille du Nil » : analyse du combat entre Le Caire, le Soudan et l'Éthiopie sur ARTE mardi 9 juillet 2024

Le fleuve nourricier de la Corne de l'Afrique, dominé par l'Égypte depuis le début du XXe siècle, connaîtra-t-il bientôt un nouveau maître ? Analyse du combat régional souterrain qui oppose Le Caire, le Soudan et l'Éthiopie dans ce document diffusé sur ARTE mardi 9 juillet 2024 à 22:25.

Le plus long fleuve du monde, source de vie pour plus de 300 millions de personnes, est depuis toujours l'objet d'intenses luttes de pouvoir. Lorsque Nasser, au XXe siècle, fait construire le barrage d'Assouan, il s'assure un développement économique conséquent, qui lui permet d'asseoir sa domination sur l'Éthiopie et le Soudan.

Mais depuis 2013, la construction par Addis-Abeba du "barrage de la Renaissance", la plus grande digue jamais dressée sur le continent africain, empoisonne à nouveau les rapports entre les trois voisins. Un accord a pourtant été noué en 2015, qui reconnaît officiellement à l'Éthiopie le droit d'ériger son barrage. Mais outre le manque de financements et le retard structurel accumulé (seule une des treize turbines fonctionne depuis 2022), l'Égypte pèse pour ralentir le chantier et multiplie les démonstrations de force aux côtés du Soudan. Ce dernier, allié fragile de l'Égypte, a compris son intérêt à remettre en cause l'hégémonie du Caire sur la question de l'eau et n'hésite pas à jouer un double jeu.

Dévasté par vingt ans d'une guerre civile qui a repris en 2023, le pays est le théâtre d'un affrontement par procuration entre Le Caire et Addis-Abeba, lesquels livrent des armes aux camps rivaux. Pour ne rien arranger, les Émirats arabes unis s'impliquent dans ce conflit souterrain depuis 2018, en se posant en médiateurs désormais incontournables. Tout en arrosant l'Éthiopie de milliards de dollars, Dubaï s'empare peu à peu des ressources minières et hydriques du pays. L'objectif, entre autres : assurer sa propre souveraineté alimentaire.

Gagnants et perdants

Qui seront les prochains maîtres du Nil ? On connaît déjà, au moins, les perdants : ces simples citoyens, paysans expropriés de leurs terres pour laisser place au barrage, villageois auxquels on promet depuis des lustres l'électricité tout en la revendant à l'extérieur, ou civils tués par des armes fournies par les puissances rivales, désireuses d'amoindrir le pouvoir des voisins.

La documentariste Sara Creta (Libye, les centres de la honte) expose les tenants et aboutissants d'une question qui empoisonne les relations des pays de la Corne de l'Afrique depuis que l'homme domine le fleuve. Une analyse globale bienvenue, qui permet d'éclairer les nombreux conflits en cours ou couvant le long des berges du Nil, et de projeter sa réflexion sur le futur d'une région qui suscite les appétits les plus féroces.