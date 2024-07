"Des trains pas comme les autres" en Bavière jeudi 11 juillet 2024 sur France 5 avec Philippe Gougler (vidéo)

Jeudi 11 juillet 2024 à 21:05, Philippe Gougler vous proposera de découvrir sur France 5 un numéro inédit de la série documentaire « Des trains pas comme les autres » qui vous emmènera en Bavière.

Pour la 14ème saison, Philippe Gougler partage pendant tout l'été, les jeudis à 21:00, ses voyages dépaysants au cœur d’un pays, d’une culture et de son histoire.

Toujours à bord de trains typiques ou insolites, le voyageur propose 6 destinations inédites : San Francisco, Bavière, Slovénie, Kazakhstan, Laos et Vietnam.

La Bavière

La Bavière en train, c’est tout un voyage ! Dans ce nouvel épisode, Philippe va découvrir des Allemands pas comme les autres…

Tout commence sur un quai de gare, où la plupart des voyageurs sont habillés en tenues traditionnelles bavaroises : robes pour les femmes et culottes de cuir pour les hommes. La tradition perdure même chez les plus jeunes. Il y en a même qui travaillent leurs barbes et leurs moustaches ! Ils vont tous à Munich, la capitale de la Bavière, pour la fête de la bière, la fameuse Oktoberfest. Il s’agit de la plus grande fête traditionnelle au monde, une sorte de grande foire annuelle dédiée à la bière munichoise, et où les traditions bavaroises sont à l’honneur. Philippe va y rencontrer des serveuses pas comme les autres qui peuvent porter jusqu’à 12 bières d’un coup !

Pour se remettre de toutes ces festivités, direction le sud de la Bavière où un train à crémaillère emmène les voyageurs et les randonneurs tout en haut du sommet de l’Allemagne, le Zugspitze, à 2962 mètres d’altitude. C’est l’occasion pour Philippe de découvrir des paysages sublimes et typiquement bavarois : des montagnes, des lacs, des forêts et des châteaux aux allures de contes de fée, comme le fameux château de Neuschwanstein.

De retour à Munich, Philippe découvre que la Bavière est aussi une région industrielle. Des trains entrent même dans les usines pour aider à la fabrication de voitures allemandes. Après un petit tour en ville, notre globe-trotter ferroviaire découvre l’ICE, le TGV allemand qui le conduira au nord de la Bavière, pour y découvrir un sport insolite. Ici, on se muscle les doigts, notamment le majeur, pour des combats de « doigt de fer »… Décidément, la Bavière restera pour Philippe un voyage étonnant !!

Le voyage continue en seconde partie de soirée

À la suite de cet inédit, France 5 vous proposera de voir ou de revoir "Des trains pas comme les autres - Japon : Hokkaido, le grand blanc".