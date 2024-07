« 100 jours à la Tour Eiffel » C8 dévoile la face cachée de la dame de fer vendredi 12 juillet 2024

Vendredi 12 juillet 2024 à partir de 21:15, C8 vous proposera de voir ou de revoir le documentaire « 100 jours à la Tour Eiffel ».

Depuis plus de 130 ans, elle traverse les époques et fascine toujours autant petits et grands : la Tour Eiffel nous ouvre ses portes pour une immersion exceptionnelle.

Ce documentaire va vous faire découvrir sa face cachée, ses secrets de son fonctionnement et les défis quotidiens relevés par ces femmes et ces hommes exceptionnels qui la font vivre.

De l'entretien des ascenseurs aux illuminations spectaculaires, des opérations exceptionnelles à la gastronomie française, plongez dans les aspects méconnus de ce symbole de la France.

Un voyage passionnant et exclusif, des sous-sols au sommet de la Tour Eiffel.