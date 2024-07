« Les routiers : profession chauffeur poids lourd » 3ème épisode sur RMC Découverte lundi 15 juillet 2024

Lundi 15 juillet 2024 à 21:10, RMC Découverte diffusera le 3ème et avant-dernier épisode de la série documentaire « Les routiers : profession chauffeur poids lourd ».

Ils sont les maillons invisibles d'une chaîne d'approvisionnement : les 300 000 chauffeurs de poids lourds parcourent chaque jour les 21 000 km de routes françaises pour faciliter notre quotidien. Leur rôle clé est essentiel au bon fonctionnement de notre société.

Épisode 3 • L'appel de la route

Armonie, 30 ans et Teddy, 38 ans sont un duo à la vie comme à la scène ! En couple depuis deux ans et demi, ils se sont rencontrés dans le cadre du travail. Armonie était éleveuse de veaux et Teddy était missionné pour transporter ses animaux. Entre eux c'est le coup de foudre. Dès lors, ils ne se sont jamais quittés. Armonie a passé son permis poids lourds et depuis, le couple, spécialisé dans le transport d'animaux vivants. Dans quelques jours, les routiers seront mandatés pour une mission très spéciale : transporter 55 veaux bleu, blanc, belge, une espèce rare, jusqu'en Italie.

Il y a 3 ans, Florian lui a tout quitté pour réaliser son rêve d'enfant en devenant chauffeur routier. Cet ancien manager en génie climatique a troqué sa routine de bureau pour une vie plus libre sur les routes de France. Âgé de 39 ans, ce jeune routier spécialisé dans le transport de fleurs, est aussi papa de deux enfants en bas âge. Une reconvention tardive où le jeune homme apprend chaque jour les joies et les contraintes de ce nouveau métier.

A 38 ans, Maud fait partie des 3% de femme à exercer ce métier. Spécialisée dans les denrées alimentaires, la jeune femme est aussi amenée à transporter des produits chimiques et hautement inflammables. Malgré son apparence féminine, Maud n'a rien à envier à ses homologues masculins. Déterminée à casser les codes Maud compte prouver que les femmes ont bien leur place dans le milieu des routiers.

Dans cet épisode, plongez dans l'univers fascinant des chauffeurs poids lourd, où la robustesse des camions se conjugue à la ténacité sans faille de ces héros de la route.

À la suite de cet épisode, RMC Découverte rediffusera les deux premiers.