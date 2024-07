"L'énigme Michel Sardou" racontée par Jérôme Anthony sur W9 mercredi 17 juillet 2024

Mercredi 17 juillet 2024 à 21:10, W9 vous proposera de voir ou de revoir "L'énigme Michel Sardou", un documentaire réalisé par Angelina Vautier et Laurline Baudon, raconté par Jérôme Anthony.

À la fois adoré et détesté, critiqué, mais toujours aussi populaire, en 50 ans de carrière, Michel Sardou a vendu près de 100 millions de disques à travers le monde.

Ses chansons sont des tubes et traversent les générations. Impossible de ne pas danser aux premières notes des Lacs du Connemara ou de ne pas frémir en écoutant La Maladie d’amour ou Vole.

Et pourtant, Michel Sardou est peut-être l’artiste le plus polémique de France à cause de certains titres (Les Ricains, Je suis pour, Les Villes de grande solitude...). Il a la réputation d’être un chanteur à fort caractère souvent décrié par ses propos provocateurs.

Alors comment se fait-il que lorsqu’il annonce son retour sur scène en 2023, il vende 100 000 billets en 8h à peine ? Comment peut-il être aussi aimé et décrié à la fois ? Michel Sardou, est-il réellement ce personnage conservateur que nous pouvons entendre dans ses chansons ou tout simplement un conteur capable de se glisser dans la peau de n’importe qui ? Faut-il dissocier l’artiste de l’homme ?

Grâce aux témoignages exclusifs de ceux qui l’ont côtoyé, ce documentaire perce le mystère qui entoure Michel Sardou et vous verrez qu’il est bien plus que son personnage médiatique.