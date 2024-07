"Des trains pas comme les autres" en Slovénie jeudi 18 juillet 2024 sur France 5 avec Philippe Gougler (inédit)

Jeudi 18 juillet 2024 à 21:05, Philippe Gougler vous proposera de découvrir sur France 5 un numéro inédit de la série documentaire « Des trains pas comme les autres » qui vous emmènera à la découverte des traditions slovènes, de ses contes de fées ou son carnaval de créatures étranges.

Pour la 14ème saison, Philippe Gougler partage pendant tout l'été, les jeudis à 21:00, ses voyages dépaysants au cœur d’un pays, d’une culture et de son histoire.

Toujours à bord de trains typiques ou insolites, le voyageur propose 6 destinations inédites : San Francisco, Bavière, Slovénie, Kazakhstan, Laos et Vietnam.

La Slovénie

Philippe part pour un nouveau voyage en Slovénie, petit pays d’Europe coincé entre mer et montagne… et quoi de mieux que le train pour découvrir ce pays méconnu ? Ça tombe bien, en Slovénie, on n’en manque pas…

Pour commencer, Philippe monte à bord d’un petit train de la mine qui va le faire plonger sous les montagnes pour découvrir des tunnels engloutis… Il y a aussi les trains du quotidien, et ceux, plus insolites, qui gravissent les montagnes avec à leur bord, des voitures. Ces auto-trains circulent sur des voies ferrées datant de l’époque austro-hongroise…

Philippe va profiter de ce périple pour découvrir les traditions slovènes, comme cet immense carnaval de créatures étranges qui chassent l’hiver et promettent de bonnes récoltes, ou ces légendes et contes de fées qui se passent sur des lacs somptueux...

De fil en aiguille, Philippe apprend à connaître le peuple slovène, parfois à ski, ou en train, et toujours avec le sourire !

Le voyage continue en seconde partie de soirée

À la suite de cet inédit, France 5 vous proposera de voir ou de revoir "Des trains pas comme les autres - Argentine du Sud".