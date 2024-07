"Les secrets de l'année 1998" dévoilés sur W9 jeudi 18 juillet 2024

Jeudi 18 juillet 2024 à 21:10, W9 vous proposera de remonter le temps avec la diffusion du documentaire inédit "Les secrets de l'année 1998".

Direction l’année 1998 ! Cette année-là, on fêtait la victoire de la France à la Coupe du Monde, on découvrait le film Titanic au cinéma et on faisait nos premiers pas au Stade de France avec trois concerts mémorables de Johnny.

Mais en 1998, on découvrait surtout des tubes mythiques de la décennie, comme Tu m’oublieras, Belle, La tribu de Dana et bien d’autres encore !

En 1998, Allan Théo sortait Emmène-moi, Séverine Ferrer présentait l’émission Fan de sur M6 et Pascal Nègre devenait PDG d'Universal Music France.

Des spécialistes de la musique comme Éric Jean-Jean ou Emeric Berco vont vous dévoiler tout ce que vous ignoriez sur les tubes de l’année 1998 : secrets de fabrication, confidences inédites et infos insolites !