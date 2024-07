"J'irai dormir chez vous" en Croatie vendredi 19 juillet 2024 sur RMC Découverte avec Antoine de Maximy

Vendredi 19 juillet 2024 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de voir ou de revoir le numéro de "J'irai dormir chez vous" dans lequel Antoine de Maximy s'envole pour la Croatie.

Pour ce nouvel épisode Antoine a décidé de parcourir la Croatie. Ce pays qui faisait partie de la Yougoslavie a pris son indépendance au prix d'une guerre dans les années 90. Bien qu'aujourd'hui le pays soit très touristique, le conflit a laissé des traces douloureuses dans les mémoires.

Antoine commence son voyage à Dubrovnik. La ville fortifiée est splendide, mais elle est envahie par les touristes. Antoine y fait pourtant la connaissance de Roberto qui vit ici depuis toujours. Il lui raconte le siège de Dubrovnik et comment il est passé tout près de la mort. Plus de 20 ans après, il est encore choqué.

Puis Antoine loue un scooter pour explorer les environs. Le hasard l'amène dans un village où il débarque au milieu de la minute de silence. C'est le 24ème anniversaire de la libération du village. Toni, un vieil homme lui raconte la destruction de sa maison et son parcours chaotique pour reconstruire sa vie.

Antoine se rend ensuite à Zagreb. Il croise la route de soeur Dijana qui sort de son cours de théologie. Elle est extraordinaire de joie de vivre et d'optimiste. Elle invite Antoine au restaurant universitaire de la faculté de médecine. Le voyageur dénote un peu au milieu des étudiants d'une vingtaine d'années. Mais il n'est pas au bout de ses surprises car Soeur Dijana l'invite dans son couvent.

Le globe-squatteur termine son voyage en Slavonie, dans l'est du pays. De nombreuses maisons sont restées en ruines après la guerre. Au bout d'un chemin désolé, Antoine rencontre Simi. La famille est hilare de voir débarquer le voyageur, d'autant plus que la barrière de la langue est totale. Mais une fois de plus, Antoine va se faire des amis.