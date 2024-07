« Francofolies de La Rochelle, 40 ans de musiques » célébrés sur France 3 vendredi 19 juillet 2024

Vendredi 19 juillet 2024 à 23:25, France 3 vous proposera de découvrir un document inédit sur les 40 ans des Francofolies de la Rochelle réalisé par Elodie Boutit et Julien Faustino.

France 3 célèbre les 40 ans des Francofolies de La Rochelle.

Au programme de cet anniversaire, de nombreux extraits de concerts sur les principales scènes du festival : la grande scène, Jean-Louis Foulquier, mais aussi celle du Grand Théâtre.

Des images côté coulisses et côté public pour capter l’ambiance du festival, et aller à la rencontre des artistes majeurs de la programmation comme Etienne Daho, Eddy de Preto, Santa, Grand Corps Malade, Patrick Bruel, Pascal Obispo, Big Flo et Oli, Zaho de Sgazan, Hervé, Alain Souchon ou encore Aliocha Schneider.

Grâce à des images d'archives, vous allez revivre les grandes heures du festival.