« Au cœur des Jeux » : Les coulisses des Jeux Olympiques à découvrir sur France 2 lundi 22 juillet 2024

Lundi 22 juillet 2024 à 21:10, France 2 diffusera les deux premiers épisodes de la série documentaire « Au cœur des Jeux » qui va vous plonger dans les coulisses de l’organisation du plus grand événement au monde.

Pendant cinq mois, du J-100 jusqu’au 8 septembre 2024, Jules et Gédéon Naudet suivent en coulisses toutes celles et tous ceux qui font les Jeux.

Leurs caméras accèdent au bureau de Tony Estanguet, triple champion olympique de canöe-kayak et Président de Paris 2024, aux sites de compétition en construction, à l’aménagement du village des athlètes, au parcours du relais de la flamme olympique, aux infrastructures de traitement des eaux de la Seine... témoignant ainsi de toute la complexité de l’organisation et du déploiement des Jeux de la XXXIIIe Olympiade.

Cette immersion dans l’envers du décor, met en lumière l’engagement de toutes celles et tous ceux qui travaillent au quotidien pour faire de cet événement un succès sportif et populaire, encourageant la transmission de l’héritage olympique et paralympique.

Car c’est bien par le regard de témoins privilégiés que les Frères Naudet racontent cette dernière ligne droite, au premier rang desquels Tony Estanguet mais aussi les équipes opérationnelles de Paris 2024, celles du relais de la flamme, les volontaires, les supporters de l’équipe de France ou encore les forces de l’ordre... Tous au service du plus grand événement du monde.

Les deux premiers épisodes qui seront diffusés lundi 22 juillet 2024 à partir de 21:10 sur France 2 raconteront les dernières semaines de préparation des Jeux. De l'arrivée de la Flamme olympique à Marseille jusqu’aux derniers préparatifs d’une cérémonie d’ouverture inédite dans l’histoire des Jeux. Une occasion unique d'inviter les téléspectateurs dans des endroits exclusifs. Car les temps forts se jouent dans ces coulisses : dans les réunions secrètes à l’Élysée, dans les coulisses des chantiers de la Concorde et du Champ-de-Mars, dans les entrailles de la tour Eiffel, au cœur du dispositif de l’arrivée de la Flamme à Marseille...