« Les routiers : profession chauffeur poids lourd » 4ème épisode sur RMC Découverte lundi 22 juillet 2024

Lundi 22 juillet 2024 à 21:10, RMC Découverte diffusera le 3ème et dernier épisode de la série documentaire « Les routiers : profession chauffeur poids lourd ».

Ils sont les maillons invisibles d'une chaîne d'approvisionnement : les 300 000 chauffeurs de poids lourds parcourent chaque jour les 21 000 km de routes françaises pour faciliter notre quotidien. Leur rôle clé est essentiel au bon fonctionnement de notre société.

Épisode 4 • La fureur des camions

C'est un virage à 360 degrés qu'à emprunté Louane il y a deux ans. La jeune femme qui suivait des études de coiffure a tout arrêté pour se tourner vers son autre passion : les camions. Aujourd'hui à 22 ans, elle fait partie d'un grand groupe de transport et ses directeurs lui apprennent chaque jour à respecter les codes qu'imposent le métier de chauffeur : être responsable de sa cargaison, surveiller sa consommation d'essence ou optimiser ses trajets, Louane met tout en oeuvre pour faire ses preuves dans sa nouvelle entreprise et obtenir la reconnaissance de ses supérieurs.

A 47 ans, Ludovic est lui chauffeur depuis 23 ans dans la même entreprise ! Le routier est spécialisé dans le transport de marchandises pour tout type de sols = Cailloux pour la chaussée, terreaux, bottes de paille gigantesques et même fumier pour engrais. Ludovic est donc une touche à tout qui gère souvent seul le chargement et le déchargement de son camion. Avec deux livraisons à effectuer en seulement 10 heures de route, le chauffeur, employé modèle et maniaque jongle entre travail bien fait et délais serrés.

De son côté, Lionel est un petit nouveau dans le métier. A 46 ans, cet ancien soigneur animalier s'est reconverti dans le transport d'animaux sauvages. A bord de sa camionnette, il n'est pas soumis aux mêmes normes que ces homologues routiers notamment sur les temps de trajet... Mais lui à d'autres contraintes. Soucieux du bien-être animal, il doit contrôler la santé de ses passagers, leur nourriture, leur hydratation, et aussi leur niveau de stress. Ses prochaines missions l'amèneront à transporter un zèbre et même des phoques à travers toute l'Europe de l'Est !

Explorez les vies captivantes de ces chauffeurs poids lourd, révélant la passion et la détermination dans un monde où la route révèle ses innombrables défis.