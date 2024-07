"J'irai dormir chez vous" au Malawi sur RMC Découverte vendredi 26 juillet 2024 avec Antoine de Maximy

Vendredi 26 juillet 2024 à partir de 21:10, RMC Découverte vous proposera de voir un uméro de "J'irai dormir chez vous" avec Antoine de Maximy qui s'envole pour le Malawi.

Une chemise rouge, un sac à dos, trois caméras, et des destinations plus ou moins lointaines. Antoine de Maximy partage ses rencontres authentiques, et ses aventures uniques de globe-trotter.

Il tente de se faire inviter pour la nuit chez ses nouvelles connaissances.

Le Malawi se trouve en Afrique Australe et fait partie des pays les plus pauvres du monde.

Antoine commence son périple à Nkhata Bay dans le nord du pays. Des chants dans une maison attirent son attention. Il se retrouve alors en pleine séance d'exorcisme et fait la connaissance d'Amos, un bien curieux jeune homme.

Puis le voyageur file dans le sud, à Mwanza. Il loue une moto complètement décrépite, et s'enfonce dans l'intérieur du pays. C'est l'aventure ! Il croise les habitants de petits villages isolés. Les rencontres sont joyeuses, mais les communications sont difficiles.

Antoine termine son voyage à Blantyre, la plus importante ville du pays. Il constate rapidement que les caméras ne sont pas les bienvenues et se fait même agresser. Contre toute attente, il va faire la connaissance de Janet une femme lourdement handicapée qui brille par son sourire et son courage. Elle est mère de 5 enfants et n'hésite pas à recevoir le globe-squatteur chez elle…