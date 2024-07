"Les 100 lieux qu'il faut voir" : De Porto-Vecchio à Propriano, le chemin de l'âme corse sur France 5 dimanche 28 juillet 2024 (vidéo)

Dimanche 28 juillet 2024 à 20:35, France 5 diffusera le premier numéro inédit de la 11ème saison de la collection "Les 100 lieux qu'il faut voir" qui vous emmènera en Corse du Sud, de Porto-Vecchio à Propriano.

Pour les amoureux des paysages grandioses, les passionnés d'histoire et de vieilles pierres ou les gourmands à la recherche de produits authentiques, France 5 explore le patrimoine français.

La onzième saison de cette collection propose des voyages qui méritent le détour, chargés de petites et grandes histoires, en compagnie d'enfants du pays passionnés par leur terroir. Huit films inédits qui sont autant de cartes postales vivantes.

De Porto-Vecchio à Propriano : le chemin de l'âme corse

« Au parfum de son maquis, de loin, les yeux fermés, je reconnaîtrais la Corse », prétendait Napoléon…

Ce nouvel épisode des 100 Lieux qu'il faut voir nous emmène en Corse du Sud, sur l'un des plus beaux sentiers de l'île de Beauté. Long de 80 km, de Porto-Vecchio sur la côte est à Propriano à l'ouest, le mare a mare sud offre une véritable plongée dans tout ce qui constitue « l'âme corse » : son maquis exubérant, ses points de vue époustouflants sur ses sommets montagneux et le riche patrimoine encore trop méconnu des petits villages de l'Alta Rocca.

Une Corse hors des sentiers battus incarnée par des femmes et des hommes soucieux de préserver une culture et des paysages qui font de l'île de Beauté l'un des joyaux les plus précieux de la Méditerranée.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Les 100 lieux qu'il faut voir" : Balade provençale, du Verdon à l'Estérel.