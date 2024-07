La saison 2 de « Skateboard : Horizon Verticale » avec Edouard Damestoy diffusée sur Culturebox lundi 29 juillet 2024

À l'occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024, Culturebox diffusera lundi 29 juillet 2024 à partir de 21:00 la saison 2 de la série documentaire « Skateboard : Horizon Verticale ».

Cette nouvelle saison suit Edouard Damestoy, skateur français le plus titré de l’histoire de la Vert', qui tente de se qualifier aux Jeux Olympiques de Paris en park. Un défi immense à la hauteur de l’enjeu : briller aux JOP 2024 aux couleurs de la France !

Durant cette année de qualifications, les caméras suivent Edouard de Dubaï à Budapest, en passant par le Brésil et la Californie et Bordeaux, son port d’attache. L'occasion de vivre avec lui sa passion, la Vert' entouré des skateurs et skateuses de l’ancienne et de la nouvelle génération. Une année de joie, de partage, d’apprentissage, de dépassement de soi et d’obstacles à surmonter. Car pour Edouard, l’horizon est avant tout « Verticale » et Olympique !

2023. Edouard Damestoy, 26 ans, est au sommet de son art et du skateboard mondial. Ces derniers mois, le jeune prodige a enchaîné les médailles d’or aux X-Games, aux championnats du monde de Vert’ en Argentine, vainqueur du Best Trick à la Tony Hawk Vert Alert qu’il a remporté brillamment après son retour de blessure en 2021.

Mais aussi une vie à 200 à l’heure : une première double page au sein du célèbre magazine Thrasher, de nouvelles collaborations avec une grande marque sportive, de nouveaux sponsors qui lui permettent enfin de vivre de sa passion !

Mais Edouard pense déjà à son avenir et à son nouvel objectif. La seule médaille en or qu’il lui manque : une médaille olympique à Paris 2024, « à la maison ça serait pépite ».

Prendre une revanche sur sa blessure qui l’avait empêché d’aller à Tokyo, partager sa passion pour le skateboard en Vert’ et en Park, une pratique qui joue moins sur la verticalité et l’ampleur des tricks que sur les rampes et plus sur l’horizontalité des « bowls » creusés et un style bien particulier.

Pour cela, il pourra compter sur la grande famille de la Vert’, le brésilien Rony Gomes et légendes de la discipline, mais aussi ses amis de l’équipe de France en Park comme Madeleine Larcheron, qu’il croise tout au long des compétitions, et le soutien précieux d’Alexis Jauzion, coach de l’équipe de France.

Dans cette nouvelle saison, Edouard se bat pour se qualifier avec l’équipe de France de skateboard, entre son envie de vibrer en Vert’ et son envie de se dépasser en Park… un horizon plus que jamais « Verticale » et Olympique !

Résumés des épisodes :

Épisode 1 Que de l'or

À 1 an du coup d’envoi des Jeux Olympiques de Paris, Edouard Damestoy, champion incontesté des rampes verticales, se lance dans une année de compétition pas comme les autres. Juste après les X Games en Californie, où il est attendu pour défendre son titre mondial en Vert’, Edouard se lance dans la qualification olympique pour les JO de Paris 2024… en Park. Une discipline qui n’est pas la sienne et avec des obstacles imprévus…

Épisode 2 Feu flamme

Edouard part au Brésil, une étape importante dans sa préparation mentale et physique. L’occasion d’échanger avec l’équipe de skate nationale, de skater des infrastructures et des parks qui le challengent en tant que transfuge de la Vert’. De retour en France, il participe à un stage de réathlétisation à Capbreton afin d’aborder une échéance cruciale : le World Skate Tour à Dubaï, une étape qualificative pour les Jeux Olympiques. À Dubaï, Edouard compte bien marquer un maximum de points et surprendre les juges, soutenu par Alexis Jauzion, le coach de l’équipe de France.

Épisode 3 Une histoire à raconter



À 4 mois du lancement des Jeux Olympiques, l’étau se resserre au classement mondial pour valider son ticket pour Paris 2024. Edouard est toujours dans la course, malgré des alertes au genou qui pourraient l’éloigner de son rêve. Entre la sollicitation grandissante des médias, ses entraînements en park, et son envie de skater des rampes, Edouard va devoir se surpasser à Budapest, lors de l’ultime compétition qualificative qui décidera de son avenir.