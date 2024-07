« La guerre des espions » : l'affrontement secret des agents du FBI, de la CIA, des MI5 & MI6 au KGB raconté sur ARTE mardi 30 juillet 2024

L'affrontement secret opposant les agents du FBI, de la CIA, des MI5 et MI6 à ceux du KGB, de 1982 à 1985. Récit d'une période charnière de la guerre froide, par la voix de ses soldats de l'ombre, à voir sur ARTE mardi 30 juillet 2024 à partir de 20:55.

Les témoins russes, anglais et américains, aujourd'hui retraités, interrogés par David Devenney et James Gray, reviennent parfois avec une certaine incrédulité (et, à ce jour encore, sans pouvoir tout révéler) sur les souvenirs marquants de leur implication dans le conflit entre l'Est et l'Ouest, de 1982 à 1985.

Espions, agents doubles, ambassadeurs, attachés diplomatiques, directeurs d'agences : ces hommes et femmes, œuvrant totalement ou partiellement dans l'ombre, furent aux premières loges d'une guerre secrète menée d'un côté par la CIA et le FBI américains alliés aux MI5 et MI6 britanniques et, de l'autre, par le KGB soviétique, dans l'ombre des grands événements et aux côtés des figures politiques majeures de l'époque (Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Mikhaïl Gorbatchev…).

Entre Londres, Moscou et Washington, par la voix des survivants, des reconstitutions et une impressionnante collecte d'archives, les coulisses d'une période charnière de tensions, où se côtoyèrent le rocambolesque, la bravoure et la traîtrise, pour éviter le pire.

20:55 Volet 1 Paranoïa

En 1982, la tension atteint son paroxysme entre Occidentaux et Soviétiques, lancés dans une course folle à l'armement nucléaire. Convaincu d'une attaque imminente, Iouri Andropov, qui dirige depuis 1967 le KGB, les services secrets russes, s'inquiète du rapprochement entre Britanniques et Américains. Les deux blocs ennemis ayant cessé toute communication, seul l'espionnage permet désormais d'obtenir des informations.

À la rézidientoura de Londres, l'antenne secrète du KGB à l'ambassade d'URSS, l'agent Oleg Gordievsky mène un jeu dangereux : il œuvre en secret pour le gouvernement britannique. Lorsque les États-Unis décident de faire de l'Angleterre une base de stationnement de leurs missiles nucléaires, des manifestations éclatent dans tout le pays. Persuadé que les Russes sont à la manœuvre, le MI5 commence à surveiller ses propres citoyens.

Écœuré par ces méthodes, l'agent anglais Michael Bettaney décide de passer à l'ennemi. Lorsque Oleg Gordievsky apprend la nouvelle de sa défection, il craint d'être démasqué. Pour un agent du KGB, la sentence en cas de trahison est sans appel : la mort.

21:50 Volet 2 Trahisons

Trois hommes, trois trahisons : Michael Bettaney, agent du MI5, œuvre désormais pour le KGB. Aux États-Unis, l'agent de la CIA Aldrich Ames, recruteur de transfuges du KGB, miné par l'alcool et les dettes, prend contact avec les Soviétiques. De son côté, Oleg Gordievsky, taupe à l'antenne du KGB de Londres, craint d'avoir été percé à jour.

À la mi-novembre 1982, Margaret Thatcher décide de se rendre à Moscou pour assister aux funérailles de Brejnev. Deux ans plus tard, en décembre 1984, Gorbatchev, l'homme fort du Kremlin, répondant à l'invitation de la Première ministre, effectue un voyage d'une semaine en Grande-Bretagne. Ces deux visites sont largement préparées, en sous-main, par les services secrets britanniques ; les Anglais profitent par exemple de la venue de Gorbatchev pour fournir à Gordievsky des informations cruciales afin de favoriser son avancement. Mais Aldrich Ames et la CIA mettent la main sur la liste des diplomates soviétiques travaillant à Londres, et identifient Gordievsky…

22:40 Volet 3 Opération Pimlico



Quels sont les plans de Gorbatchev ? L'Ouest se repose sur ses agents doubles russes pour obtenir une réponse concrète. Mais le KGB a flairé leur présence. Gordievsky, convoqué en urgence à Moscou, comprend qu'il a été percé à jour. Il contacte le MI6 afin d'être exfiltré à la frontière finlandaise : c'est l'opération Pimlico.

Après sa trahison, Aldrich Ames reçoit quant à lui une importante somme d'argent de la part des Russes, qui lui permet d'éponger ses dettes. Tandis que Gorbatchev, sur les conseils de Margaret Thatcher, prend contact pour la première fois le 10 juin 1985 avec Ronald Reagan, Aldrich Ames transmet les noms de dix-huit agents doubles russes, qui travaillent en secret pour les États-Unis.

Alors qu'officiellement la détente se profile, les Russes lancent la traque contre les agents qui opèrent dans leurs rangs.

Tandis que Gorbatchev et Reagan se rencontrent pour la première fois à Genève, le 19 novembre 1985, l'arrestation des traîtres à la cause soviétique est filmée et rendue publique. Ils sont tous exécutés.