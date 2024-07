Le documentaire « Renaud, au nom du père » à revoir sur W9 mercredi 31 août 2024

A voir ou à revoir mercredi 31 août 2024 à 21:05 sur W9, le documentaire « Renaud, au nom du père », un portrait qui montre l'homme derrière l'idole et dévoile son histoire secrète et tourmentée racontée par sa famille et ses amis.

Il y a 6 ans, Renaud opérait un retour triomphal avec « Toujours debout ». Près d'1 million d'albums vendus et une tournée à guichets fermés pour le phoenix et dernier monstre sacré de la chanson française. Cent fois condamné, toujours ressuscité. Si l'amour inconditionnel du public pour Renaud ne s'est jamais démenti, beaucoup s'interrogent sur la nature profonde des maux qui le rongent. En exclusivité, son frère jumeau, ses amis intimes, ceux qui partagent aujourd'hui son quotidien et ses anciens compagnons de route... tous ont accepté de nous raconter l'homme derrière l'idole pour mettre en lumière l'histoire secrète et fascinante d'un artiste de légende. Ils nous emmènent aussi les coulisses de l'écriture et de l'enregistrement de son nouvel opus très attendu : « Les mômes et les enfants d'abord ! ». Comme un troublant écho à l'itinéraire tourmenté de cet éternel enfant blessé…

L'actualité TV • Newsletter

Pour ne rien louper...

Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.

Veuillez activer le javascript sur cette page pour pouvoir valider le formulaire