"J'irai dormir chez vous" aux Caraïbes dimanche 4 août 2024 sur RMC Story avec Antoine de Maximy

Dimanche 4 août 2024 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de voir ou de revoir un numéro de "J'irai dormir chez vous" dans lequel Antoine de Maximy nous emmène aux Caraïbes.

Depuis de nombreuses années, Antoine de Maximy parcourt la planète sans aucune préparation, dans le but d´aller dormir chez des gens qu´il rencontre au hasard. Équipé de trois caméras fixées sur lui, il voyage toujours seul et nous fait découvrir les pays qu´il visite au travers de rencontres insolites et surprenantes

Antoine ne sait jamais chez qui il passera la nuit mais son esprit taquin, son culot et sa spontanéité, lui ouvrent bien des portes !

Antoine promène ses petites caméras dans les îles anglophones des petites Antilles. Comme toujours, il évite les endroits touristiques mais son voyage ne sera pas des plus calmes.

Dans un village à Sainte-Lucie, on voit d’un mauvais œil arriver cet étranger bardé de caméras...