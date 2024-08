"Une maison, un artiste" : Sacha Guitry, le manoir des Zoaques sur France 5 dimanche 11 août 2024

Dimanche 11 août 2024 à 22:30, France 5 diffusera un numéro inédit de la collection documentaire "Une maison, un artiste" consacré cette semaine à Sacha Guitry.

Découvrir la maison de ces artistes ou de ces légendes est une invitation, une rencontre, un voyage.

Cette serie documentaire entre dans leur intimité de femme ou d’homme, revient à la source de leurs créations, et partage avec eux quelques moments de leur vie.

Sacha Guitry • Le manoir des Zoaques



À l’orée de sa gloire, Sacha Guitry veut s’offrir une résidence d’été pour y passer ses vacances et pour recevoir ses amis avec faste. Son choix va se porter sur une maison de maitre, entourée de bois, située sur une boucle de la Seine, à Yainville, près de Jumièges, une petite bourgade perdue dans la campagne normande, car elle lui rappelle la maison de son père, où il a passé les plus belles heures de son enfance.

En 1913, Sacha Guitry s’offre à l’âge de 27 ans cette maison, grâce aux cachets de ses premiers succès au théâtre, en tant qu’auteur et en tant qu’acteur. Il gagne déjà très bien sa vie et dépense des sommes extravagantes pour faire de cet endroit une résidence princière. Sacha Guitry s’amuse follement à l’idée que ses hôtes se perdent dans les dédales de couloir qui mènent à leurs appartements. Les invités ont la surprise de trouver dans chacune de leurs chambres, une salle de bain, luxe rare pour l’époque, et aussi, comme dans les plus grands hôtels, un règlement intérieur, un règlement à la Guitry évidemment…

Il écrira dans cette maison 8 de ses 150 pièces, s’inspirant même de son intérieur pour imaginer ses décors de théâtre. Il y tournera aussi des images de son tout premier film, un documentaire intitulé « Ceux de chez nous » qu’il a réalisé avec son épouse Charlotte Lysès. Des images exceptionnelles où il immortalisa sur la pellicule de grandes figures de la culture française comme Claude Monet, Auguste Rodin, Auguste Renoir, Anatole France, Sarah Bernhardt et bien d’autres…

Avec les témoignages de :