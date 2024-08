« Carine et le camion à frites » : portrait d'une mère courage à découvrir sur ARTE mardi 13 août 2024

Carine, bientôt 60 ans, doit renoncer au camion snack qui la faisait vivre, faute de moyens… Réalisé par son fils, le beau portrait d'une mère courage à découvrir sur ARTE mardi 13 août 2024 à 22:30.

Carine Ducreux, 58 ans, n'a cessé depuis sa jeunesse d'enchaîner les petits boulots : serveuse, ouvrière puis femme de ménage chez des particuliers, elle a investi toutes ses économies pour monter un camion snack.

À bord du bien nommé "Au p'tit creux", elle arpente depuis dix ans les routes bordant le lac de Serre-Ponçon, dans la région de Gap, pour servir, dans la bonne humeur, frites, burgers et paninis aux locaux habitués comme aux touristes de passage. Mais le véhicule, recalé au contrôle technique, menace de rendre l'âme, et Carine sait qu'elle n'aura pas les moyens de le réparer.

À bientôt soixante ans, comment trouver encore la force de rebondir ? Le corps fatigué, devra-t-elle continuer à enchaîner les ménages jusqu'à la retraite ?

Héroïne du quotidien

"Toutes les nuits, il y a quelque chose", soupire Carine, relatant un cauchemar dans lequel elle s'est vue à bord du Titanic en plein naufrage… Malgré les soucis qui s'amoncellent et la minent, cette femme courageuse ne lâche pas la barre, s'apprêtant une énième fois à se réinventer.

C'est avec poésie et une infinie tendresse que le jeune réalisateur Yann Ducreux filme sa propre mère et son entourage, dans un portrait intime qui la dépeint en véritable héroïne du quotidien – et laisse voir toute l'usure qu'inflige la précarité aux corps et aux âmes.