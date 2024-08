« Tsunami en France : alerte sur la Côte d'Azur » à revoir sur RMC Story jeudi 15 août 2024 (vidéo)

Jeudi 15 août 2024 à 21:10, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir le documentaire « Tsunami en France : alerte sur la Côte d'Azur ».

Réalisé en étroite collaboration avec les équipes scientifiques du laboratoire GéoAzur, ce documentaire d'anticipation tente de répondre à des questions légitimes. Que se passerait-il si une telle vague devait survenir un jour d'été, sur des plages bondées ? Quelles seraient les conséquences pour les habitants, les infrastructures et l'environnement côtier ?

En interrogeant l'avenir, le film propose une plongée réaliste, minute par minute, dans un scénario qui n'a rien de fonctionnel. Les scientifiques, notamment des sismologues et des spécialistes en risques naturels, révèlent les mécanismes impliqués dans la formation de ce futur tsunami méditerranéen et mettent en lumière les facteurs qui le rendent si redoutable.

La côte d'Azur, connue pour ses eaux turquoise et ses plages prisées, est en réalité cernée par des failles terrestres et sous-marines. Ces dernières représentent une menace grandissante. Plus le temps passe, plus elles sont susceptibles de provoquer un séisme majeur. Leur proximité avec le littoral, à seulement une vingtaine de kilomètres, amplifie l'inquiétude et souligne la nécessité d'une vigilance accrue. En cas de problème, les autorités ne disposeraient que d'un temps très court pour déclencher l'alerte.

En soulignant l'urgence du risque et en fournissant de précieuses informations sur les mesures de prévention et d'intervention, ce documentaire cherche à sensibiliser le public. Il souligne également l'importance de la recherche dans le domaine de la géologie. De l'aveu même des experts, la sismologie est une science récente et la terre reste encore mystérieuse à bien des égards.