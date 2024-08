"Une maison, un artiste" : Chandoiseau, le nid secret de Mylène Demongeot, dimanche 18 août 2024 sur France 5

Dimanche 18 août 2024 à 22:30, France 5 diffusera un numéro inédit de la collection documentaire "Une maison, un artiste" consacré cette semaine à Mylène Demongeot.

Découvrir la maison de ces artistes ou de ces légendes est une invitation, une rencontre, un voyage.

Cette serie documentaire entre dans leur intimité de femme ou d’homme, revient à la source de leurs créations, et partage avec eux quelques moments de leur vie.

Mylène Demongeot • Chandoiseau, le nid secret de Mylène Demongeot



À Chatelain, dans une ferme de 3ha perdue au milieu des champs, Mylène Demongeot décide en 2011 de changer de vie. A 75 ans, elle troque le luxe de sa villa méditerranéenne de Porquerolles contre une simple longère à la douceur angevine, clamant haut et fort qu’elle a trouvé ici le rêve de sa vie. Dans sa longère, le silence n’est troublé que par les grenouilles et les oiseaux, si bien qu’elle baptise sa maison : Chandoiseau.

L’actrice aux 70 films, de Bonjour Tristesse, des 3 mousquetaires et de 36 quai des Orfèvres trouve ici son plus beau rôle : celui d’une femme libre dont la nature profonde est de jouir de la vie. L’actrice, à la beauté insolente, a su faire évoluer l’image d’une jeune première cantonnée aux rôles alibis, en affichant une liberté farouche.

Avec La Californie, Mylène Demongeot est nommée au César de la meilleure actrice dans un second rôle, après l’avoir été en 2005, pour 36 quai des orfèvres, qui lui a permis de renaître au cinéma. Elle enchaîne les tournages mais le plus souvent possible, elle trouve refuge dans sa longère, notamment pour écrire. Si l’ombre écrasante du beau-père Georges Simenon la dissuade de toute velléité littéraire, Mylène s’offre quand même un joli succès d’écrivaine, en publiant 11 livres sur ses mémoires, ses animaux et même une BD consacrée à sa mère ukrainienne. Ici, elle a écrit une des plus belles pages de sa vie.

Avec les témoignages de :