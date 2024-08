"Nus et culottés" : Objectif Rodrigues & Danemark pour Nans & Mouts lundi 19 août 2024 sur France 5 (vidéo)

Lundi 19 août 2024 à partir de 21:00, France 5 rediffusera deux numéros de "Nus et culottés" dans lequel Nans et Mouts se rendront à Rodrigues, la plus petite des îles principales de l’archipel des Mascareignes, puis au Danemark.

Est-il possible de repartir de zéro en pleine nature, sans vêtement et sans argent, pour ensuite réaliser un rêve d’enfant grâce à l'échange, au troc et à la générosité des personnes rencontrées sur le chemin ? Munis de leurs deux caméras paluches fixées à un baluchon qu’ils portent à l’épaule, Nans et Mouts filment spontanément leurs voyages et laissent libre cours à la rencontre, à l’inattendu et à l’authentique. 21:00 Objectif Rodriges Départ d’une plage de l'île de Rodrigues pour offrir un cadeau à la personne la plus âgée de l'île. Dans ce nouvel opus, ce sont les extrêmes qui se tendent la main. De la source, symbole de naissance, à cette personne unique sur l’île, symbole de sagesse, c’est toute la diversité de la population Rodriguaise que Nans et Mouts vont rencontrer. Une ode à la vie, partagée avec toutes les générations. Rencontrer la doyenne, c’est rencontrer l’âme de l’île, et une toute autre époque. Comment a-t-elle vu se transformer son environnement de vie ? Quel âge a-t-elle ? 95 ans, 107 ans ? Quel est son secret de longévité ? Un périple plein de complicité, de tendresse et d’humilité. 21:50 Objectif Danemark Départ d'un coin de nature sauvage norvégienne, pour atteindre la mer et passer une nuit dans un phare. Nans et Mouts vont de rencontres en découvertes, dans le pays des vikings. Mais les phares sont-ils encore en fonctionnement ? Et sont-ils accessibles aux voyageurs ? Comment trouver le chemin pour se hisser en haut de ces monuments intemporels aussi robustes que poétiques ?

