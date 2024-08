TF1 rend hommage à Alain Delon ce dimanche 18 août 2024 à 13:40 avec le doc « Alain Delon, cet inconnu »

TF1 modifie sa programmation ce dimanche 18 août 2024 afin de rendre hommage à Alain Delon, décédé cette nuit à 3 heures du matin dans sa maison de Douchy à l'âge de 88 ans.

Ce dimanche 18 août 2024, TF1 déprogramme "Reportages découverte" et diffusera à la place « Alain Delon, cet inconnu », un documentaire réalisé par Philippe Kohly.

Connaît-on vraiment Alain Delon ? Porté par les paroles de l'acteur, glanées au fil de cinq décennies, Philippe Kohly dresse le portrait d'un homme solaire et ténébreux. Un garçon à l’abandon qui s’est construit en solitaire et qui part à 17 ans chercher la liberté en Indochine. A son retour, débarquant à Paris, il découvre grâce à une femme la lumière des plateaux. Il n’avait jamais rêvé de cinéma et le voici à 24 ans vedette, star, acteur en vogue.

Plein Soleil, Rocco et ses frères, Le Guépard, Mélodie en sous-sol… Delon est désiré et choisi par les plus grands réalisateurs européens.

Ce film propose de revisiter un pan important du cinéma européen des années 60, 70 et de redécouvrir l'acteur extraordinaire que Delon a été sous la direction de René Clément, Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni, Jean-Pierre Melville, Joseph Losey...