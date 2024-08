« Sous l'œil de Pékin, total trust » : immersion effarante dans l’arbitraire ultraconnecté sur ARTE mardi 20 août 2024

À voir sur ARTE mardi 20 août 2024 à 20:55, « Sous l'œil de Pékin, total trust », un documentaire qui propose immersion effarante dans l’arbitraire ultraconnecté.

Être surveillé et dénoncé par ses voisins, scanner un QR code pour rentrer chez soi, être empêché d’en sortir par des inconnus habilités à camper devant sa porte : difficile de survivre en Chine lorsqu’on est défenseur des droits humains.

Ce film raconte l'histoire au présent de trois dissidents aux prises avec un pouvoir constamment menaçant : un avocat emprisonné et torturé dont la femme et le jeune fils n’ont plus de nouvelles depuis des mois, un confrère qui a eu la chance d’être libéré mais subit d’intenses pressions de son voisinage et une jeune journaliste menacée de répression.

Se sachant à la merci de l’arbitraire, tous vivent dans une angoisse permanente, sciemment attisée par un État omniscient, présent dans les moindres recoins de l’intimité de ses habitants. Depuis deux décennies, le gouvernement chinois utilise les technologies intelligentes pour repérer les "mauvais éléments" et mettre en coupe réglée une société toujours plus contrôlée...

Autocensure

Un cauchemar éveillé : ce que vivent les protagonistes éminemment courageux de ce documentaire ressemble au scénario d’une fiction dystopique. Car ce qu’organise la Chine, c’est une société totalitaire où le gouvernement parvient à retourner la population contre elle-même, avec son aval. Par la persuasion et la propagande incessante, Xi Jinping obtient que chacun surveille, suspecte, se mesure à tous. Cernés par les délateurs et les patrouilleurs de quartier, les réfractaires deviennent les cibles d’une guerre civile qui ne dit pas son nom.

Sous prétexte d’une avancée inexorable du progrès, la technologie se révèle le bras armé de cette idéologie liberticide. "Tout deviendra smart et connecté", vantent les publicités promouvant le recours à l’intelligence artificielle et à la reconnaissance faciale. Pris dans les mailles d’un filet numérique toujours plus serré, les citoyens, à qui il a été imposé d’adhérer à des systèmes de classement destinés à déterminer leur fiabilité, n'ont même plus conscience de subir des abus de pouvoir au quotidien...

Alors que la Chine a lancé un projet d’activation de 570 millions de caméras de surveillance d’ici quelques années, ce documentaire qui fait froid dans le dos présage une dislocation du vivre-ensemble et brosse un tableau éloquent des possibilités de contrôle offertes par la technologie.