"Les routes de l'impossible" : Alaska, les aventuriers du froid, mercredi 21 août 2024 sur France 5 (vidéo)

Mercredi 21 août 2024 à 21:00, France 5 vous proposera de découvrir un numéro inédit de la nouvelle saison de la collection documentaire "Les routes de l'impossible" dont la destination sera l'Alaska.

Cette série du bout du monde raconte les aventures incroyables d’hommes et de femmes qui se battent avec courage pour gagner leur vie.

Des déserts glacés au sable chauffé à blanc par le soleil, en passant par des précipices sans fond, leur vie ne tient qu’à un fil mais tous bravent les obstacles avec la détermination de ceux qui n’ont pas le droit d’échouer.

Alaska, les aventuriers du froid



Un désert blanc et des fleuves gelés pour remplacer les routes. L'Alaska, « la dernière frontière », est la terre des extrêmes. En hiver, le thermomètre peut descendre à -50 degrés.

Dans son pick-up, Richard a toujours une perceuse à portée de main. Il peut ainsi creuser la glace pour en mesurer l'épaisseur, un moyen d'éviter de tomber à l'eau en roulant dessus.

Chaque année, l'hiver transforme le fleuve Kuskokwim en une autoroute de glace, une voie de communication risquée mais essentielle pour les habitants.

L'autre piste, la plus importante pour l'économie de la région, est celle qui file au-delà du cercle polaire arctique et dessert les puits de pétrole de Prudhoe Bay. Les 700 km de la Dalton Highway sont la bête noire des routiers américains. Avalanches et plaques de glace sont une menace permanente.

Pour les pilotes d'avion et les chercheurs d'or, l'un des pires dangers est le blizzard. En hiver, de nombreux villages ne sont accessibles que par les airs. De jeunes pilotes, tel que Matt, 27 ans, débarquent chaque année en Alaska avec des envies d'aventure plein la tête. Leur adresse et leur énergie permettent aux habitants de se déplacer ou de se ravitailler. Les chercheurs d’or doivent quant à eux plonger sous la glace, dans une eau à -1 °C, au beau milieu de la mer de Bering.

À Nakapiak, la fonte trop rapide des glaciers et du permafrost menace la vie quotidienne.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Les routes de l'impossible" : Éthiopie, au cœur de la fournaise.