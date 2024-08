« Taratata : l'histoire » : immersion dans les coulisses de l'émission avec Nagui jeudi 22 août 2024 sur France 2 (vidéo)

Jeudi 22 août 2024 à 21:10, France 2 vous proposera de voir ou de revoir « Taratata : l'histoire », un documentaire qui revient sur les coulisses de l'émission qui a récemment fêté son 30ème anniversaire.

Liam Gallagher d’Oasis qualifie Taratata comme étant « la meilleure émission musicale du monde » ! C’est le programme qui enchante nos oreilles et nos cœurs depuis trois décennies… Jeudi soir, embarquez pour une soirée unique avec une sélection ciselée de parenthèses musicales de qualité !

Depuis sa création, Taratata s’est imposée et distinguée comme l’émission musicale de référence avec plus de 500 émissions, 1 500 artistes, 4 600 lives… et surtout une histoire unique…

Au-delà de ces chiffres impressionnants, Taratata incarne 30 ans de découvertes et de fidélité́, 30 ans de duos magiques... Cette émission emblématique est devenue un trésor du patrimoine culturel français, gravée à jamais dans notre mémoire collective.

Un documentaire qui réunit un medley avec le meilleur du meilleur

Pour l’occasion, revivez le meilleur de Taratata à travers un documentaire exceptionnel regroupant près de 200 extraits marquants qui ont fait le succès de l’émission.

Moments suspendus, duos ou trios surprenants, performances a capella ou acoustiques, instants d’une élégance infinie, moments d’une rare puissance …

Ce condensé de musique vous fera revivre les temps forts entre artistes aux univers parfois totalement différents.

Des rencontres et une expérience inoubliable pour une pléiade d’artistes

Pendant 30 ans, les plus grands noms de la musique française et internationale ont foulé le plateau mythique de Taratata, créant des souvenirs impérissables : Céline Dion, Jean-Jacques Goldman, Alain Souchon, Zazie, Bernard Lavilliers, Jean-Louis Aubert, Pascal Obispo, Raphaël, MC Solaar, M, Shaka Ponk, Yaël Naïm, Juliette Armanet, Vianney, Hoshi, Grand Corps Malade, Vanessa Paradis, Julien Doré, Indochine, Mika, Eddy Mitchell à Stevie Wonder, Patti Smith, Sharleen Spiteri, Lionel Richie, Adele, Phil Collins, Ayo, 50 Cents, Lana Del Rey, Katty Perry, Peter Gabriel, Lady Gaga, Toto, Alicia Keys, Sia, Ed Sheeran, Jamiroquai et plein d’autres encore !

Ce sera l’occasion aussi de rendre hommage à des artistes disparus qui sont passés sur le plateau comme Barry White, David Bowie, France Gall, Johnny Hallyday, Jacques Higelin, Christophe, Nino Ferrer, Joe Cocker, Tina Turner, Alain Bashung, Charles Aznavour, Jane Birkin…

Pendant plus de deux heures, laissez-vous transporter par une sélection de performances musicales qui vous toucheront en plein cœur.

Préparez-vous à vibrer et à revivre des instants d’émotion pure.