"Une maison, un artiste" : Anita Conti, escale chez la dame de la mer, dimanche 25 août 2024 sur France 5

Dimanche 25 août 2024 à 22:30, France 5 diffusera un numéro inédit de la collection documentaire "Une maison, un artiste" consacré cette semaine à Anita Conti.

Découvrir la maison de ces artistes ou de ces légendes est une invitation, une rencontre, un voyage.

Cette serie documentaire entre dans leur intimité de femme ou d’homme, revient à la source de leurs créations, et partage avec eux quelques moments de leur vie.

Anita Conti • Escale chez la dame de la mer



À Fécamp, rue de la plage, au milieu des petites maisons de pêcheurs blotties les unes contre les autres, on découvre la boucane où vécut l’exploratrice Anita Conti. C’est là qu’elle fait escale. De sa fenêtre du salon, elle peut apercevoir la mer. « Décidément, ma maison est un vrai bateau à quai. Chaque fois que je rentre de missions ou de voyages, je viens m’abriter au milieu de mes vieux livres » confie-t-elle.

Si le nom d’Anita Conti reste peu connu du grand public, son histoire est digne des plus grands explorateurs, pionnière de l’aquaculture et de l’écologie. Un parcours d’autant plus émérite qu’elle s’impose dans des mondes réservés aux hommes. Anita Conti est la première femme à avoir été autorisée à partir sur un chalutier en direction de Terre-Neuve ! Sur les navires, Anita Conti photographiait ou filmait, mais quand il y avait trop de houle elle prenait des notes, décrivant les gestes, les regards, les plaisanteries de l’équipage. À chaque instant, elle attrape au vol l’âme du bateau.

« La mer m’a toujours été aussi familière que la terre ferme » dit ‘‘La dame de la mer’’, surnom donné affectueusement par les marins.

Avec les témoignages de :

Isabelle Autissier , navigatrice et écrivaine

, navigatrice et écrivaine Laurent Girault-Conti , compagnon d’Anita Conti

, compagnon d’Anita Conti José-Louis Bocquet , scénariste BD « Anita Conti »

, scénariste BD « Anita Conti » Farid Abdelouahab , historien de l’art

, historien de l’art Pascal Servain , ami d’Anita Conti

, ami d’Anita Conti Claude Simenel, ancien marin terre-neuvas

Avec la voix de Clémentine Célarié pour les citations d’Anita Conti et la participation de Catel Muller pour les dessins.